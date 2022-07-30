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Общественники не досчитались избирателей в Новосибирской области

  • 30/07/2022, 14:08
новости Новосибирска
Общественная организация «Тихий Центр» выявила расхождения в численности избирателей, которые озвучивает облизбирком.

Председатель правления местной общественной организации «Тихий Центр» Ольга Лесневская обратилась в Избирательную комиссию Новосибирской области после выявления разницы в 50 тысяч человек между данными Новосибирскстата и сведениями облизбиркома в части численности избирателей. Соответствующее обращение было зарегистрировано в канцелярии избирательной комиссии (Документ имеется в распоряжении редакции).

— Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2020-го года, в Новосибирской области проживает 2 798 тыс. человек. По последним данным Избирательной комиссии Новосибирской области, общая численность избирателей составляет 2 162 тыс. человек. Если из населения вычесть количество детей (587 тыс.), то получится 2 211 тыс. избирателей. Вопрос: почему разница с избиркомом составила почти 50 тысяч человек? — интересуются общественники. — Ответа мы не знаем, поэтому адресовали этот вопрос председателю региональной избирательной комиссии Ольге Благо. Об ответе облизбиркома на наше обращение мы расскажем отдельно.

Члены организации взяли на общественный контроль вопрос относительно потенциальных фальсификациях в официальных статистических данных.

 

Ранее редакция сообщала, что в сентябре в регионе пройдут довыборы в Заксобрание. 

Фото из группы «Тихий центр» ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : общество избиратели выборы


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