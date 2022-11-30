Экс-главе управления капительного строительства мэрии Новосибирска Константину Головину дали срок

Приговором суда Дзержинского района Новосибирска бывший руководитель МКУ «Управление капитального строительства» Константин Головин признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на 4,5 года условно, а также штрафу в размере 600 тыс руб и запрету на протяжении полутора лет занимать государственные должности. Об этом сообщают в управлении судебного департамента Новосибирской области.

По информации управления, вместе с Константином Головиным вынесен приговор и в отношении предпринимателя, руководителя «Масстройэлит» Икмета Тагева. Решением суда ему определено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

— Деньги присвоили при исполнении муниципального контракта по строительству яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, 14, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области в марте прошлого года. — Подрядчику перечислили деньги по фиктивным документам за работы, которые не выполнялись.

Напомним, что Константин Головин обвинялся в совершении 2 преступлений, связанных с мошенничеством, и в 11 — с получением взяток. Икмет Тагиев — в совершении двух преступлений, связанных с мошенничеством, хищением чужого имущества в особо крупном размере. В частности, как как следует из материалов суда, Икмет Тагиев, по версии следственных органов, выполняя работы по муниципальным контрактам, похитил бюджетные средства города Новосибирска в общей сумме более 13 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». В документах суда также отмечается, что Константин Головин, являясь директором муниципального учреждения, совершил пособничество в совершении данного преступления. Кроме того, теперь уже бывший чиновник подозревался в получении 9 взяток в значительном размере.

Рассмотрение дела в суде началось в начале февраля нынешнего года. К этому времени теперь уже бывший руководитель управления капстроительства находился под домашним арестом.

Ранее редакция сообщала о передаче в суд уголовного дела в отношении депутата-застройщика, подозреваемого в мошенничестве.