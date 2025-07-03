Экс-гендиректор «Экологии-Новосибирск» обвиняется в преднамеренном банкротстве

Очередной этап в деле бывшего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области —ООО «Экология-Новосибирск» — завершается. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего генерального директора компании Ларисы Анисимовой. Ей инкриминируется преднамеренное банкротство.

По версии следствия, Анисимова, будучи гендиректором ООО «Экология-Новосибирск», заключила невыгодные контракты. Это привело к неспособности компании расплатиться с кредиторами на сумму более миллиарда рублей. В результате ей был нанесен крупный ущерб.

Суд арестовал имущество Анисимовой: три квартиры, жилой дом и участок. Общая стоимость — свыше 31 миллиона рублей.

Всего с целью возмещения причиненного преступлением ущерба в рамках расследования уголовного дела следователем приняты обеспечительные меры по наложению ареста на принадлежащее Анисимовой и аффилированным лицам имущество на сумму 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, новосибирские перевозчики ТКО с 2019 года на всех уровня поднимали вопрос о росте задолженности за предоставленные услуги по транспортировке ТКО, а также предупреждали, что уже останавливаются из-за долгов. Сегодня многие компании, которые ранее активно работали на рынке региона, находится в судах и практически прекратили свое существование.

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директора «Экологии-Новосибирск» обвиняют в мошенничестве на 1,1 млрд рублей.