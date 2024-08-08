Экс-директора «Экологии-Новосибирск» обвиняют в мошенничестве на 1,1 млрд рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой и передала уголовное дело в Железнодорожный районный суд. Экс-руководитель обвиняется в мошенничестве на сумму 1.1 млрд рублей.

— По версии следствия, в период с октября 2018 по декабрь 2021 Анисимова заключала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. При этом обязательства по оплате услуг компания не исполнила, в результате подрядчики получили ущерб в размере 1,1 млрд рублей, — уточнили в ведомстве.

На имущество Ларисы Анисимовой и организации стоимостью 177,9 млн рублей наложен арест.

Напомним, новосибирские перевозчики ТКО с 2019 года на всех уровня поднимали вопрос о росте задолженности за предоставленные услуги по транспортировке ТКО, а также предупреждали, что уже останавливаются из-за долгов. Сегодня многие компании, которые ранее активно работали на рынке региона, находится в судах и практически прекратили свое существование.

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство.

Денис Архипов, ранее министр ЖКХ Новосибирской области, находится под стражей и отстранен от должности до 20 августа. По данным прокуратуры, его арест связан с деятельностью ООО «Экология-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что Анисимовой в суде выставляли несколько исков о возмещении убытков, в том числе по искам компаний, которые занимались перевозкой мусора.