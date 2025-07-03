В Новосибирске разработали веганскую альтернативу майонезу

Ученые из Новосибирского государственного технического университета создали линейку соусов с высоким содержанием растительного белка. Они являются альтернативой традиционному майонезу. Особенность этой разработки — применение изолятов и гидролизатов в роли эмульгаторов. Это позволяет добиться высокого содержания растительного белка в соусах. В отличие от майонеза, где используется яичный желток для стабилизации эмульсии, здесь применяется растительный подход.

— Для оптимизации рецептуры также был проведен анализ жирнокислотного состава растительных масел и сделан выбор в пользу оливкового, кунжутного, виноградного и кукурузного, которые были комбинированы с подсолнечным маслом в определенных пропорциях, — цитирует пресс-служба вуза одного из авторов исследования Жибек Бактыбекову.

Эксперты отмечают, что самые удачные сочетания получились в соусах, где виноградное масло дополняется гидролизатом зеленого горошка и кунжутное масло — гидролизатом красной чечевицы. Всего было создано десять таких комбинаций.

Заведующий кафедрой технологии и организации пищевых производств, кандидат экономических наук, доцент Лада Рождественская отмечает, что увеличение доли растительных продуктов в рационе способствует устойчивому развитию страны и соответствует рекомендациям экспертов комиссии EAT-Lancet — международной группы по вопросам продовольствия, планеты и здоровья.

Бобовые привлекли внимание специалистов по двум причинам. Во-первых, они ценны с точки зрения питания и здоровья. Бобовые богаты железом, фолатами и калием. Их белок содержит весь комплекс незаменимых аминокислот. Во-вторых, бобовые помогают сохранить здоровье планеты. Обогащают почву азотом и используются для восстановления ее качества в сельском хозяйстве.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Эта технология может заменить дентальную имплантацию.