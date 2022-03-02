Экс-гендиректору ВИНАПа вынесли приговор

Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.306 УК РФ (эпизод №1), ч.3 ст.33, ч.2ст.307 УК РФ (эпизод №2) экс-генерального директора новосибирского завода ВИНАП Олега Ярового. Суд назначил Яровому наказание в виде лишения свободы: по первому эпизоду на срок два года шесть месяцев, по второму — на два года.

— На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Яровому О.А. наказание в виде лишения свободы на срок три года, — говорится в материалах суда. — На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком три года.

Яровому также вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее следственный комитет по Новосибирской области сообщал, что бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой — генерального директора ООО АКГ «ЭКФАРД». Олег Яровой был арестован летом 2020 года и около года находился в СИЗО. Затем заключил сделку со следствием и в июне 2021 года ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Работа с делом Ярового привела к крупным отставкам в прокуратуре.