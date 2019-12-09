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«Кино, вино и домино»

  • 09/12/2019, 11:29
19 декабря состоится очередное заседание Клуба Директоров.

Что каждый из нас подразумевает, услышав фразу: «Кино, вино и домино»?

Мы предлагаем управленческо — новогодний вариант интерпретации.

В жизни каждого директора есть свое «кино», «вино» и «домино». Любой руководитель сейчас публичен — и вольно или невольно показывает своё «кино» миру, через социальные сети, сайт и другие Интернет ресурсы.

Часто кино хочется совмещать с вином. А к хорошему кино полагается хорошее вино, интересные традиции и необычные сочетания. В том числе и игры, начиная с домино и заканчивая «виртуальным крокодилом».

  • Как сделать «ваше кино» по-настоящему про вас? И донести свои ценные мысли для окружающих?
  • Какие винные традиции есть у вас на Новый год? А хотите добавить что-то новое?
  • Какие развлечения и игры присутствуют в вашей жизни и в Новый год?

В программе заседания:

  • Игра «Тайный Санта» (обмен подарками). Поэтому захватите с собой небольшие празднично упакованные презенты, которые будет одинаково приятно получить как мужчине, так и женщине.
  • Игра «Виртуальный крокодил».
  • Дегустация вин.

Эксперты и спикеры:

Франсуа Фурнье (Франция), шеф повар, владелец ресторана «Pardon my french» и азиатского бистро «No spicy, please». Работал в лучших ресторанах Женевы и Лиона. Бизнес в Новосибирске с 2014 года.

Карасов Дмитрий, корпоративный фотограф, контент — стилист. Опыт работы более 30 лет.

Челядинова Антонина, кавист, сеть магазинов «СОМЕЛЬЕ», опыт работы 15 лет.

 Дата: 19 декабря 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1137922/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами

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