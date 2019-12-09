Что каждый из нас подразумевает, услышав фразу: «Кино, вино и домино»?
Мы предлагаем управленческо — новогодний вариант интерпретации.
В жизни каждого директора есть свое «кино», «вино» и «домино». Любой руководитель сейчас публичен — и вольно или невольно показывает своё «кино» миру, через социальные сети, сайт и другие Интернет ресурсы.
Часто кино хочется совмещать с вином. А к хорошему кино полагается хорошее вино, интересные традиции и необычные сочетания. В том числе и игры, начиная с домино и заканчивая «виртуальным крокодилом».
В программе заседания:
Франсуа Фурнье (Франция), шеф повар, владелец ресторана «Pardon my french» и азиатского бистро «No spicy, please». Работал в лучших ресторанах Женевы и Лиона. Бизнес в Новосибирске с 2014 года.
Карасов Дмитрий, корпоративный фотограф, контент — стилист. Опыт работы более 30 лет.
Челядинова Антонина, кавист, сеть магазинов «СОМЕЛЬЕ», опыт работы 15 лет.
Дата: 19 декабря 2019 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».
Стоимость участия: 700 руб.
Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru
Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1137922/
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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