В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев ушёл в отпуск. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. В пятницу 13 марта он попрощался с коллективом. По данным телеграм-канала Право на лево, Долгалев выходит на пенсию. На сайте регионального СК информации о Долгалеве нет. Причины его увольнения пока неизвестны.

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области назначен Сергей Артеменко. Первым заместителем руководителя является Антон Бадулин.

13 марта в статусе и.о. Сергей Артеменко совместно с мэром города Новосибирска Максимом Кудрявцевым, начальником департамента энергетики ЖКХ мэрии города Новосибирска Дмитрием Зайковым и начальником правового департамента мэрии города Новосибирска Сергеем Копыриным провели личный прием жителей Новосибирска по вопросам проведения капитального ремонта домов.

Артеменко был назначен на должность заместителя руководителя СУ СК в апреле 2024 года. Работал руководителем следственного отдела по Октябрьскому административному округу города Омск. С 2020 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на должности руководителя следственного отдела по городам Бикин и Комсомольск-на-Амуре. С августа 2021 года по апрель 2024 года замещал должность руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Евгений Долгалев был назначен руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области летом 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки в регионе пастереллеза, а также по поводу изъятия животных.