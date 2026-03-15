Власть Отставки и назначения

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Автор: Юлия Данилова

В статусе исполняющего обязанности управление возглавил Сергей Артеменко

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев ушёл в отпуск. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. В пятницу 13 марта он попрощался с коллективом. По данным телеграм-канала Право на лево, Долгалев выходит на пенсию. На сайте регионального СК информации о Долгалеве нет. Причины его увольнения пока неизвестны.

Исполняющим обязанности  руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области назначен Сергей Артеменко. Первым заместителем руководителя является Антон Бадулин.

13 марта в статусе и.о. Сергей Артеменко совместно с мэром города Новосибирска Максимом Кудрявцевым, начальником департамента энергетики ЖКХ мэрии города Новосибирска Дмитрием Зайковым и начальником правового департамента мэрии города Новосибирска Сергеем Копыриным провели личный прием жителей Новосибирска по вопросам проведения капитального ремонта домов.

Артеменко был назначен на должность заместителя руководителя СУ СК в апреле 2024 года. Работал руководителем следственного отдела по Октябрьскому административному округу города Омск. С 2020 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на должности руководителя следственного отдела по городам Бикин и Комсомольск-на-Амуре. С августа 2021 года по апрель 2024 года замещал должность руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Евгений Долгалев был назначен руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области летом 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки в регионе пастереллеза, а также по поводу изъятия животных. 

Фото пресс-службы Следственного управления СК России.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка
Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

По результатам общественного обсуждения проекта Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь солдаты-срочники смогут трудоустроиться артистами балета цирка и мимического ансамбля, а также костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами, инженерами-таксаторами и инженерами-программистами по технической защите.

Перечень альтернативной гражданской службы Минтруд дополняет регулярно. На данный момент в нем насчитывается 363 профессии. Буквально за последний год их количество выросло более чем на четверть. В марте прошлого года перечень достиг 266 пунктов. Тогда его дополнили обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие.

Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены новые региональные судьи. Председателем Арбитражного суда Новосибирской области стал Константин Кощеев. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В соответствие с указом № 157 от 13 марта Константин Кощеев вступил в должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области на шесть лет. Данное назначение не стало сюрпризом для правового сообщества региона, так как он был единственным претендентом на это место.

МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Обильные снегопады, прошедшие в Новосибирске на этой неделе, сформировали толстый снежный покров на крышах домов. Последующая за осадками оттепель может привести к активному сходу снежно-ледяных глыб с кровель. Поэтому пешеходам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5–2 метров от стен зданий и не подходить близко к балконам. Следы упавшего снега или льда на дороге должны послужить четким сигналом тому, что этот участок лучше обойти стороной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

— Проблема требует комплексного подхода. Недостаточно просто убрать снег — важно сделать это безопасно. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой, а в опасных местах следует выставить предупреждающие знаки. При работе на высоте обязательно нужно использовать страховочное снаряжение, — предупредили в МЧС.

Компенсации на покупку молодняка вместо изъятых животных увеличат в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные меры поддержки ЛПХ по увеличению процента возмещения затрат при покупке молодняка. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Компенсации планируется увеличить: до 30% для бычков и до 50% для тёлочек. Кроме того, увеличится общий лимит на одно хозяйство. Эти процедуры проходят согласование и в ближайшее время выйдут на рассмотрение правительства, чтобы собственники ЛПХ могли воспользоваться этими мерами поддержки для возобновления поголовья, — пояснил чиновник.

«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

Автор: Мария Гарифуллина

11 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого госреестра. Это вызвало вполне предсказуемую волну недовольства тех, кто занимается изучением и сохранением памятников истории и архитектуры. Infopro54 поговорил об этом с новосибирскими архитекторами и активистами.

В настоящее время памятник регионального значения (именно таких, например, в Новосибирской области больше всего) может быть исключен из единого госреестра ОКН только по решению Министерства культуры РФ. Этому исключению, которое означает снятие охранного статуса, может предшествовать инициатива региона, но финальное решение именно за Минкультом. В Госдуму был внесен законопроект от Думы Ставропольского края, который этот порядок меняет.

Спортивный праздник в Бердске: школьники соревнуются за честь региона в ГТО

Финальная стадия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений Новосибирской области близится к своему завершению. 13 марта в Бердске состоялось торжественное открытие заключительного этапа состязаний, где лучшие команды школьников, зарекомендовавшие себя на предыдущих отборочных турнирах, сражаются за призовые места.

Программа, рассчитанная на два дня, включает четыре вида испытаний: меткость в стрельбе из пневматической винтовки, демонстрацию силы в силовой гимнастике (подтягивания для юношей и отжимания для девушек), проверку ловкости в прыжке с места и выносливость в лыжных гонках. Большая часть состязаний пройдет в помещении бердской спортивной школы, а лыжные дисциплины запланированы на 14 марта на базе «Метелица».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

