Из правительства Томской области исчез зам по промышленности

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес изменения в структуру исполнительных органов государственной власти Томской области и состав администрации региона. Глава региона ликвидировал должность заместителя губернатора по промышленной политике. Курируемые им департаменты переходят в подчинение другим заместителям.

Департамент промышленности и энергетики и департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса будет курировать заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи переходит в ведение заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля. При этом статус заместителя губернатора возвращается руководителю представительства Томской области при правительстве Российской Федерации — сейчас его обязанности исполняет советник губернатора Николай Слепнёв.

— Во власти не должно быть лебедя, рака и щуки. Логично, что экономика, промышленность, энергетика и недропользование теперь будут находиться в одном блоке. В едином блоке должны быть строительство, дорожное хозяйство, транспорт и связь. Конечно, на Андрея Антонова и Николая Руппеля теперь ложится дополнительная нагрузка, но я уверен, их энергии хватит с ней справиться, — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Возвращение статуса заместителя губернатора руководителю представительства глава региона объяснил усилением роли этого структурного подразделения.

Также глава региона высказал мнение о том, что представительство Томской области в Москве должно быть не просто столичным офисом с гаражом, а штабом региона в федеральном центре. Представительство должно начать активно заниматься привлечением инвестиций в регион, быть в гуще деловой жизни, сегодня это задача №1.

Мазур подчеркнул, что структурные изменения в управлении регионом далеко не последние.

Ранее редакция сообщала, что Владимир Мазур нашел строительного зама в Москве.