Экс-главу департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева оставили в СИЗО

Суд продлил меру пресечения бывшему начальнику департамента транспорта Новосибирска Константину Васильеву.
– Продлен срок содержания под стражей в отношении Васильева до 20 октября 2024 года, – отмечается в сообщении Дзержинского районного суда.
Постановление может быть обжаловано.
Напомним, что на бывшего чиновника поступила жалоба от местного жителя о бездействии в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский». После проведения проверки по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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