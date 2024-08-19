Экс-главу департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева оставили в СИЗО

Суд продлил меру пресечения бывшему начальнику департамента транспорта Новосибирска Константину Васильеву.

– Продлен срок содержания под стражей в отношении Васильева до 20 октября 2024 года, – отмечается в сообщении Дзержинского районного суда.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, что на бывшего чиновника поступила жалоба от местного жителя о бездействии в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский». После проведения проверки по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске.