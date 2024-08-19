Почти 700 кг опасных арбузов отобрали у нелегального торговца в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска 16 августа прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. У одного из горе-предпринимателей на улице Виктора Звонарева правоохранители изъяли 678 кг арбузов и дынь, валяющихся на обочине дороги.

— Продавец, который неоднократно был замечен в нарушениях, торговал прямо из автомобиля «Газель» и с земли бахчевыми. На этой же улице стояли другие продавцы. Как стало понятно из объяснений, все они родственники. На нарушителя были составлены административные протоколы, изъята продукция, — пояснили в мэрии Новосибирска.

В администрации города отметили, что нарушений, связанных с торговлей без разрешительных документов и в неположенном месте, стало меньше, но в сезон торговцы спешат сбыть фрукты-овощи. Они рискуют попасть под изъятие товара, а покупатели – на больничную койку.

Изъятая у торговца продукция была отправлена на склад. Нарушитель может забрать свое добро только после того, как оплатит штраф. Ему еще придется доказать, что он является владельцем данного товара.

По словам специалистов, с начала года в Дзержинском районе проведено почти 80 рейдов и составлено около 200 протоколов за нарушение правил торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что во время рейда на Гусинобродском шоссе в Новосибирске у торговцев фруктами изъяли 6 тонн продукции и 4 грузовых автомобиля.