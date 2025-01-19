Противовирусное на основе грибов разработали в Новосибирске

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал противовирусное средство на основе грибов. Ученые взяли экстракт измельченных грибов чаги, вешенки и трутовика.

— Изобретение относится к способу получения противовирусных средств на основе биологически активных веществ из экстрактов базидиальных грибов и может быть использовано в медицине и биотехнологической промышленности, — сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Для первого тестирования разработчики подготовили несколько образцов, отличающихся друг от друга концентрацией экстракта вешенки и чаги. Все образцы проявили противовирусную активность против ВИЧ, коронавируса и вирусов группы «А».

Напомним, еще в 202 году совладелец и основатель ГК Scientific Future Management, основатель Биотехнопарка Андрей Бекарев рассказывал, что совместно с ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» компания получила патент по разработке, связанной с грибом чага: по технологии увеличения противовирусной эффективности и применении для лечения гриппа. При этом бизнесмен отмечал, что на этом препарате бизнес не сделаешь, так как он изготавливается из природного сырья, объем которого ограничен, поэтому возникают проблемы с сбором качественного сырья. И процесс его создания достаточно сложен.

В 2022 году из коры березы новосибирские ученые создали добавку для защиты печени пациента при химиотерапии.

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