Противовирусное на основе грибов разработали в Новосибирске

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал противовирусное средство на основе грибов. Ученые взяли экстракт измельченных грибов чаги, вешенки и трутовика.
— Изобретение относится к способу получения противовирусных средств на основе биологически активных веществ из экстрактов базидиальных грибов и может быть использовано в медицине и биотехнологической промышленности, — сообщает ТАСС со ссылкой на патент.
Для первого тестирования разработчики подготовили несколько образцов, отличающихся друг от друга концентрацией экстракта вешенки и чаги. Все образцы проявили противовирусную активность против ВИЧ, коронавируса и вирусов группы «А».
Напомним, еще в 202 году совладелец и основатель ГК Scientific Future Management, основатель Биотехнопарка Андрей Бекарев рассказывал, что совместно с ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» компания получила патент по разработке, связанной с грибом чага: по технологии увеличения противовирусной эффективности и применении для лечения гриппа. При этом бизнесмен отмечал, что на этом препарате бизнес не сделаешь, так как он изготавливается из природного сырья, объем которого ограничен, поэтому возникают проблемы с сбором качественного сырья. И процесс его создания достаточно сложен.
В 2022 году из коры березы новосибирские ученые создали добавку для защиты печени пациента при химиотерапии.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые из Новосибирска разработали инновационный водоочиститель на основе биогеля. Модифицированный хитозан используется для очистки воды в полевых условиях.
Источник фото: Freepik — freepik
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