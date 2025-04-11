Новосибирцы могут наказывать самокатчиков через Telegram-бот

Жители Новосибирска могут оставить жалобы на недобросовестных водителей электросамокатов через специальный чат-бот в Telegram-канале «Самокаты: общественный контроль». Эти жалобы будут переданы оператору самокатов, сообщил департамент инвестиций мэрии Новосибирска.
К боту подключены три крупных оператора: Яндекс GO, МТС Юрент и Whoosh.
Чтобы отправить обращение, выполните следующие шаги:
Жалобу передают оператору для проверки. Если водитель действительно нарушил правила, его ждёт наказание в виде штрафа или блокировки аккаунта без возможности восстановления.
Стоит отметить, что 31 марта мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление, регулирующее использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, в городе. В документе прописаны правила размещения и эксплуатации СИМ, скоростные режимы и ограничения и многое другое.
Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске появились нелегальные стоянки электросамокатов. Местные органы власти ищут владельца средств индивидуальной мобильности.
Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf
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