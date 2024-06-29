«Это жутко»: пауки-волки переполошили жителей Новосибирска

Жительница Новосибирска обнаружила на своем приусадебном участке множество пауков, которых она приняла за представителей семейства «черной вдовы». Женщина рассказала, что дом на Кавалерийской в Калининском районе города она купила недавно. Почти два года до приобретения дом пустовал. Именно, тогда, как считает Елена, пауки там и поселились.

— Вышла сегодня на участок порвать траву. Руку к осоту протянула, а там пауков тьма. Один прям очень большой, а другие поменьше. Потом в доме увидела одного — размером 2 см, пузико такое черное. Нескольких успела задавить. Это точно «черная вдова», ее укус смертельный. Как говорят специалисты, после укуса у человека бредовое состояние и галлюцинации. В определенные периоды они наиболее токсичны, укусы приводят к летальным исходам, — высказала свои опасения в беседе с Infopro54 Елена.

Женщина сняла насекомых на видео и показала соседям. Все как один признали в пауке ядовитую «вдову».

— Похожий кусал меня в том году. Мой был с 2-х рублевую монету, сам кинулся на меня, место укуса онемело на 20 см. В интернете нашла, у нас в Сибири водятся много пауков, и они вот такие. Если аллергия, то может плохо кончиться. Надо ждать примерно час и отёк сойдет. Если нет, то в больницу. Водятся и в черте города. — Его завезли в этом году в Сибирь. Этого паука встречали знакомые на Алтае. — Знакомая рассказывала, что им на Алтай в этом году забросили черных вдов. И нам в Новосибирскую область, видимо. Распылили как бактериологическое оружие, как японцы в 1945-м энцефалитных клещей. — Антидот к яду есть только в Казахстане.

Перепуганная незваными гостями сибирячка, собирается вызвать дезинсекторов, чтобы те потравили опасных «тварей».

— Они размножаются очень быстро. Читала, что самка откладывает яйцо, из которого могут вылупиться до 600 паучков. И зиму они хорошо переносят. Это жутко. Здесь и дети ходят. Не дай бог, укусят. Сейчас звоню во все компании, которые занимаются дезинсекцией, чтобы потравили их тут. В СЭС мне сказали, что они этим не занимаются. Даже к депутату обратилась. Если откажут все, буду сама травить. Это просто ужасно. Это не шутки, ребенок может пострадать, — пояснила собеседница.

Однако, эксперты уверяют, что насекомое, «прописавшееся» на участке у Елены, не черная вдова, а паук-волк. Об этом заявила старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина. В отличие от обычных пауков, «волки» не плетут паутину, чтобы поймать добычу. Вместо этого они выслеживают свою потенциальную жертву и прыгают на нее сверху в подходящий момент. Распространены повсеместно, за исключением Антарктиды.

Согласно информации из открытых источников, этих пауков чаще всего можно встретить в странах с теплым климатом. Обитают они в травянистых лугах, кустарниках, среди опавшей листвы и под камнями, а самыми излюбленными местами являются места с повышенной степенью влажности — это леса, находящиеся недалеко от источников воды. Пауки-волки кусаются, когда им угрожает опасность, но их яд не очень вреден для человека. Если человек все же станет жертвой укуса «волка», то на месте повреждения, максимум, может возникнуть покраснение и небольшой отек.

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