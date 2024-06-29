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«Это жутко»: пауки-волки переполошили жителей Новосибирска

  • 29/06/2024, 09:28
Автор: Ольга Кирсанова
«Это жутко»: пауки-волки переполошили жителей Новосибирска
Насколько опасны эти насекомые хищники, рассказали эксперты.

Жительница Новосибирска обнаружила на своем приусадебном участке множество пауков, которых она приняла за представителей семейства «черной вдовы». Женщина рассказала, что дом на Кавалерийской в Калининском районе города она купила недавно. Почти два года до приобретения дом пустовал. Именно, тогда, как считает Елена, пауки там и поселились.

 — Вышла сегодня на участок порвать траву. Руку к осоту протянула, а там пауков тьма. Один прям очень большой, а другие поменьше. Потом в доме увидела одного — размером 2 см, пузико такое черное. Нескольких успела задавить. Это точно «черная вдова», ее укус смертельный. Как говорят специалисты, после укуса у человека бредовое состояние и галлюцинации. В определенные периоды они наиболее токсичны, укусы приводят к летальным исходам, — высказала свои опасения в беседе с Infopro54 Елена.

Женщина сняла насекомых на видео и показала соседям. Все как один признали в пауке ядовитую «вдову».

— Похожий кусал меня в том году. Мой был с 2-х рублевую монету, сам кинулся на меня, место укуса онемело на 20 см. В интернете нашла, у нас в Сибири водятся много пауков, и они вот такие. Если аллергия, то может плохо кончиться. Надо ждать примерно час и отёк сойдет. Если нет, то в больницу. Водятся и в черте города.

— Его завезли в этом году в Сибирь. Этого паука встречали знакомые на Алтае.

— Знакомая рассказывала, что им на Алтай в этом году забросили черных вдов. И нам в Новосибирскую область, видимо. Распылили как бактериологическое оружие, как японцы в 1945-м энцефалитных клещей.

— Антидот к яду есть только в Казахстане.

Перепуганная незваными гостями сибирячка, собирается вызвать дезинсекторов, чтобы те потравили опасных «тварей».

— Они размножаются очень быстро. Читала, что самка откладывает яйцо, из которого могут вылупиться до 600 паучков. И зиму они хорошо переносят. Это жутко. Здесь и дети ходят. Не дай бог, укусят. Сейчас звоню во все компании, которые занимаются дезинсекцией, чтобы потравили их тут. В СЭС мне сказали, что они этим не занимаются. Даже к депутату обратилась. Если откажут все, буду сама травить. Это просто ужасно. Это не шутки, ребенок может пострадать, — пояснила собеседница.

Однако, эксперты уверяют, что насекомое, «прописавшееся» на участке у Елены, не черная вдова, а паук-волк. Об этом заявила старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина. В отличие от обычных пауков, «волки» не плетут паутину, чтобы поймать добычу. Вместо этого они выслеживают свою потенциальную жертву и прыгают на нее сверху в подходящий момент. Распространены повсеместно, за исключением Антарктиды.

Согласно информации из открытых источников, этих пауков чаще всего можно встретить в странах с теплым климатом. Обитают они в травянистых лугах, кустарниках, среди опавшей листвы и под камнями, а самыми излюбленными местами являются места с повышенной степенью влажности — это леса, находящиеся недалеко от источников воды. Пауки-волки кусаются, когда им угрожает опасность, но их яд не очень вреден для человека. Если человек все же станет жертвой укуса «волка», то на месте повреждения, максимум, может возникнуть покраснение и небольшой отек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский фуд-блогер стала Матерью драконов после того, как приручила коршуна. Хищная птица уже несколько недель прилетает к балконы сибирячки и хватает с ее рук куски мяса.

Источник фото и видео: читательница Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : черная вдова пауки паук-волк видео


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