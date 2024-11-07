Глава СК заинтересовался разборкой со стрельбой в Новосибирске

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разборок мигрантов со стрельбой в Новосибирске.
Конфликт произошел около магазина на улице Высоцкого в Плющихинском жилмассиве. Сначала неизвестные люди кричали, затем начали драку, и очевидцы услышали выстрелы. В результате у ближайших автомобилей сработала сигнализация, и их владельцы вышли на улицу. Стрелявшие скрылись.
СК по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении СК России.
Напомним, что недавно Александр Бастрыкин дал поручение провести тщательное расследование по факту нападения на девушек в Новосибирске. В центре города, возле кафе, мужчины совершили нападение на девушек, обыскали и забрали телефон.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения могил под Новосибирском.
Источник фото: официальный сайт СК РФ
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