Глава СК заинтересовался разборкой со стрельбой в Новосибирске

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разборок мигрантов со стрельбой в Новосибирске.

Конфликт произошел около магазина на улице Высоцкого в Плющихинском жилмассиве. Сначала неизвестные люди кричали, затем начали драку, и очевидцы услышали выстрелы. В результате у ближайших автомобилей сработала сигнализация, и их владельцы вышли на улицу. Стрелявшие скрылись.

СК по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении СК России.

Напомним, что недавно Александр Бастрыкин дал поручение провести тщательное расследование по факту нападения на девушек в Новосибирске. В центре города, возле кафе, мужчины совершили нападение на девушек, обыскали и забрали телефон.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения могил под Новосибирском.