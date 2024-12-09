Неуловимый вор встал на колени после кражи в Новосибирске

Удача отвернулась от неуловимого вора, промышлявшего в микрорайоне Шлюз. Он регулярно выносил алкоголь и различные продукты из магазинов и всегда оставался безнаказанным.

Справедливость восторжествовала 6 декабря.

В одном из супермаркетов была совершена очередная кража: злоумышленник похитил бутылку дорогого вина. Сотрудники магазина обратились в полицию и составили ориентировку на вора, указав, что он может вернуться. И действительно, спустя всего 50 минут вор снова пришёл за продуктами.

— В этот раз, уже имея на руках портрет преступника, бойцы ГБР Агентства еще на подъезде к магазину обращали внимание на всех подозрительных прохожих. Скрыв голову капюшоном куртки, по улице бежал тот самый мужчина с пачкой чипсов в руках, — сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».

Сотрудники задержали 35-летнего мужчину. Его доставили в магазин на очную ставку с продавцом. В присутствии специалистов вор упал на колени и поклялся больше никогда не совершать краж, но его всё равно передали полиции.

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