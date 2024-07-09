Экс-правоохранителя взяли на работу с нарушением закона в Новосибирске

Прокуратура выявила нарушение при приеме на работу руководителем компании экс-сотрудника правоохранительных органов.

— Прокуратурой Ленинского района Новосибирска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

В ходе проверки было обнаружено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью нанял на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов.

— В нарушение ФЗ «О противодействии коррупции» организация направила с нарушением установленного законом 10-дневного срока сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее занимавшим должность государственного служащего, на предыдущее место работы, — отмечено в сообщении.

Прокурор района возбудил два административных дела в отношении должностного лица и юридического лица за незаконное привлечение к работе экс-госслужащего. Прокурор направил директору компании представление.

По итогу рассмотрения актов один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Также должностному и юрлицу выписаны штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей.

В этом году за подобные нарушения уже оштрафованы 7 лиц на общую сумму 260 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выписала штрафы владельцу сгоревшей маршрутки в Новосибирске.