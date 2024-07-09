Первенство России по плаванию среди юниоров выиграла жительница Новосибирска

Дарья Зарубенкова из Новосибирска выиграла первенство России по плаванию среди юниоров на дистанции 200 метров.
Заплыв проходил на спине.
Спортсменка из Новосибирска показала отличный результат и опередила свою соперницу, занявшую второе место, более чем на две секунды.
— Гордимся и радуемся очередному успеху воспитанницы СШОР «Центр Водных Видов Спорта», тренера Анны Николенко и Федерации плавания Новосибирской области, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Отметим, что в течение недели, с 8 по 12 июля, 900 спортсменов из 60 регионов страны будут бороться за медали.
Ранее редакция сообщала о том, что чемпионом мира по тайскому боксу стал спортсмен из Новосибирска.
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