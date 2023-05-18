Заведующая аптекой в Новосибирской области пойдёт под суд за взятки

Заведующая аптечным пунктом в Убинском районе пойдёт под суд по подозрению во взятке. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, за денежное возанаграждение одного из поставщиков подозреваемая предоставляла его продукции конкурентные преимущества. Общая сумма взятки составила 67 тыс руб.

— Она отвечала за закупку лекарственных средств и медизделий для больницы, — рассказывают в ведомстве, — брала взятки от руководителя одной из организаций за предоставление конкурентных преимуществ перед другими фирмами. Так, должностное лицо медицинского учреждения вопреки законодательству о контрактной системе якобы проводила конкурентные процедуры для закупки лекарств и медицинских изделий для нужд больницы и предоставляла необходимую документацию руководству для заключения контрактов в интересах взяткодателя.

Напомним, что относительно недавно в Новосибирске завершилось расследование дела в отношении сотрудника патологоанатомического отделения одного из медучреждений. Он, по версии следствия, за вознаграждения предоставлял данные родственников покойных частной ритуальной компании.

Ранее редакция сообщала о необычной взятке офицера Генштаба.