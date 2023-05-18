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Заведующая аптекой в Новосибирской области пойдёт под суд за взятки

  • 18/05/2023, 19:00
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заведующая аптекой пойдет под суд за взятки
В обмен на эти средства она предоставляла продукции одного из поставщиков конкурентные преимущества перед другими фирмами.

Заведующая аптечным пунктом в Убинском районе пойдёт под суд по подозрению во взятке. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, за денежное возанаграждение одного из поставщиков подозреваемая предоставляла его продукции конкурентные преимущества. Общая сумма взятки составила 67 тыс руб.

Она отвечала за закупку лекарственных средств и медизделий для больницы, рассказывают в ведомстве, брала взятки от руководителя одной из организаций за предоставление конкурентных преимуществ перед другими фирмами. Так, должностное лицо медицинского учреждения вопреки законодательству о контрактной системе якобы проводила конкурентные процедуры для закупки лекарств и медицинских изделий для нужд больницы и предоставляла необходимую документацию руководству для заключения контрактов в интересах взяткодателя.

Напомним, что относительно недавно в Новосибирске завершилось расследование дела в отношении сотрудника патологоанатомического отделения одного из медучреждений. Он, по версии следствия, за вознаграждения предоставлял данные родственников покойных частной ритуальной компании.

 

Ранее редакция сообщала о необычной взятке офицера Генштаба.

Фото Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : фармацевтическая компания прокуратура Новосибирской области взятка поставщика


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