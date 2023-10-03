Мать похищенного у школы под Новосибирском ребенка рассказала, зачем украла сына

Шокирующее видео, где второклассника насильно заталкивают в автомобиль у средней школы в Искитиме, разлетелось по СМИ и социальным сетям. Душераздирающие крики ребенка, которого буквально вырвали из рук бабушки, до сих пор вызывают ужас у взрослых. Но когда эмоции улеглись, выяснилось, что с мальчиком все в порядке. История похищения среди белого дня превратилась в обычную семейную драму. Полиция по факту произошедшего проводит проверку, мальчик благополучно живет с папой и бабушкой. Его мама не оставляет попытки вернуть сына.

Свою версию сложившейся ситуации женщина рассказала журналистам КП-Новосибирск.

― После развода в 2020 году суд определил место жительства ребенка со мной. Но никто добровольно ребенка мне не отдавал, каждый раз, когда я даже просто пыталась с ним встретиться, то видела только закрытые двери квартиры, ― говорит Екатерина, мама мальчика.

Было много попыток забрать ребенка, но все они не увенчивались успехом. Сын так и продолжал жить с отцом.

― Он настраивал его, что я плохая. Две психолого-педагогические экспертизы показали, что отец плохо влияет на сына, но никто ничего не делает. Почему Толя не хочет ко мне? Да потому что отец ему ежедневно про меня гадости говорит, ― утверждает женщина.

В итоге мать решила действовать и пошла на похищение.

― От приставов я слышала только слова: «Подождите, скоро заберем». Но никто ничего не делал. В тот день мы с друзьями и родственниками приехали в школу к ребенку. Мои помощники не дали сыну убежать. Я затянула его в машину, и потом дверь закрыли. Мы всю дорогу обнимались, я извинилась перед ним, ― призналась женщина.

В итоге автомобиль с украденным школьником остановили инспекторы ДПС. Не разбираясь в ситуации, они опять вернули мальчика отцу. Сейчас женщина планирует снова подавать иск в суд и требовать, чтобы сын все-таки жил с ней.