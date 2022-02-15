Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

— По налогу на доход физических лиц в 2021 году в регионе были собраны 73 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом рост составил 9 млрд или 14%. То есть динамика поступлений по НДФЛ опережает рост зарплаты, который фиксирует статистика (По данным Новосибирскстата за январь-ноябрь 2021 года, 11,3% — номинальная, 4,8% — реальная. — Ред.), — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он не исключил, что причиной достаточно высокого изменения поступлений по НДФЛ в регионе стали изменения в налоговое законодательство. С 2021 года часть доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, стали облагаться повышенной ставкой 15%.

— Данная норма должна дать в бюджет дополнительно 742 млн рублей (Дельта в 2%. За 6 месяцев 2021 года новосибирцы с доходом более 5 млн рублей всего перечислили в бюджет по НДФЛ 1,5 млрд рублей. — Ред.), — уточнил Легостаев. — Кроме того, на 550 млн выросли платежи по НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов. Также есть прирост поступления от физлиц, которые предоставляют декларации 3-НДФЛ.

По статистике УФНС Новосибирской области, при проведении декларационной кампании по итогам 2019 года, количество новосибирцев с доходами от 1 до 10 млн рублей выросло с 21 тысячи (по итогам кампании 2018 года) до 25 тысяч человек. С доходом более 1 млрд — с 4 до 13 человек.

Однако основной прирост поступлений в 2021 году по НДФЛ дали работодатели. По словам Легостаева, в прошлом году выросло количество налоговых агентов, которые перечисляли НДФЛ в бюджет.

К ключевым бюджетообразующим отраслям региона по итогам 2021 года глава УФНС области отнес торговлю — 61 млрд рублей (все виды налогов) и обрабатывающие производства — 58 млрд рублей. По динамике прироста налогов предприятия торговли дали за год прирост 28%, финансовая и страховая отрасль — в 1,5 раза, транспортировка и хранение — в 4 раза, добыча полезных ископаемых — в 2 раза. Ни одна отрасль области не дала отрицательные показатели по приросту налогов.

По данным налоговиков, в 2021 году количество организаций, внесенных в госреестр на территории области, сократилось на 4 тысяч — до 91 тысячи компаний. Легостаев объяснил это результатом работы налоговых органов по актуализации госреестра и исключению из него неработающих организаций, а также предоставляющих недостоверную информацию в отчетности. Количество индивидуальных предпринимателей осталось на прежнем уровне — 79 тысяч.

Для сравнения: по налогу на прибыль в бюджет поступили 68 млрд рублей — рост в 1,5 раза или на 22 млрд рублей. По НДС — 64 млрд, рост — 27%. Всего в консолидированный бюджет в регионе в 2021 году были собраны 260 млрд, на 25% больше, чем в 2020 году. Более 75 млрд перечислены в федеральный бюджет (на 30% больше, чем годом ранее). На 9% вырос объем собранных страховых взносов — до 158 млрд рублей.