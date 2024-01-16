Свыше 40 видов выплат будут проиндексированы с 1 февраля

Более 40 видов госвыплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация коснется маткапитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер соцподдержки.

В министерстве напомнили, что с начала текущего года страховые пенсии неработающих граждан стали выше на 7,5%. Так же на 7,5% вырос прожиточный минимум. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал выше на 18,5%.

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