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«Тяжстанкогидропресс» отпугивает инвесторов

  • 21/06/2024, 11:56
Автор: Юлия Данилова
Инвесторы не задерживаются на «Тяжстанкогидропрессе»
На акции завода вновь наложен арест.

На минувшей неделе на «Тяжстанкогидропрессе» должно было пройти по обсуждению плана по перезапуску завода. Об этом сообщает главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. Однако, по его словам, покупатель недооценил масштаб проблем завода, на акции которого вновь наложен арест.

ГК «Феррум» заходит на площадку «Тяжстанкогидропресса»

ГК «Феррум» заходит на площадку «Тяжстанкогидропресса»

Напомним, в конце мая на предприятии сменился директор — был назначен Евгений Порохня. А в совет директоров были выдвинуты представители ГК «Феррум» Андрей и Валерий Соседко. На 28 июня было намечено собрание акционеров для избрания совета директоров. Редакция Infopro54 направляла запрос на комментарий по ситуации в ГК «Феррум», но ответ не получила.

Как пишет Андрей Кузнецов, со ссылкой на свои источники, план по восстановлению «Тяжстанкогидропресса» руководству области не был представлен. По сведениям ЦДЖ, «Феррум» отказался от сделки бесповоротно.

— Во всяком случае, так считают в БКС — компания Олега Михасенко последние годы поддерживала завод и вместе с областным Минпромторгом искала инвестора для перезапуска производства. Теперь поиск нужно запускать заново, — констатирует Кузнецов. — Перспективы осложняет новый арест, наложенный на пакет в 83% акций «Тяжстанкогидропресса» по иску некого Юрия Парамзина, владеющего десятью обыкновенными и девятью привилегированными акциями завода. Располагая этим капиталом, истец оспорил в Арбитражном суде Новосибирской области сделку по продаже 65 392 обыкновенных акций «Тяжстанкогидропреса», которую заключили конкурсный управляющий ООО «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс». Именно этот пакет должен был приобрести инвестор завода. Теперь, в обеспечение иска Парамзина суд наложил арест на акции.

Кузнецов отмечает, что не в первый раз пакет оказывается заблокированным — сделка по его продаже уже становилась поводом для уголовного дела.

Напомним, по итогам 2023 года «Тяжстанкогидропресс» будет выплачивать дивиденды. Об этом Infopro54 рассказывал экс-генеральный директор предприятия Амир Мифтахов. Он также комментировал, за счет чего предприятие увеличило выручку в 2023 году.

— Основной прирост обеспечила сдача в аренду объектов, расположенных на территории завода. При этом я уверен, что мы уже подошли к тому моменту, когда можно запускать и наращивать собственное производство. Думаю, что это произойдет в 2024-2025 годах, — говорил Амир Мифтахов.

Ранее редакция сообщала о том, что «дочка» ГК «Феррум»  — ООО «Феррум-Сиб» — в январе 2023 года выкупила на торгах товарный знак ООО СМЦ «Стиллайн» за 87,8 тыс рублей. Кроме того, «Феррум» назывался как один из партнеров, заинтересованных в развитии промышленной площадки НПО «Сибсельмаш» в виде технопарка.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Феррум промышленный парк инвестор «Тяжстанкогидропресс»


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