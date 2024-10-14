Новосибирец трижды уходил в самоволку и получил 6,5 лет колонии

В Новосибирске военнослужащему назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы за три самовольных ухода из воинской части.

Как установил 2-й Восточный окружной военный суд, впервые осужденный покинул пределы части 2 декабря 2023 года и отправился встречать новогодние праздники к себе домой, в Новосибирскую область. 26 февраля его задержала группа розыска военной комендатуры. Однако через пару недель, 15 марта, он снова исчез. Но после двух дней вернулся в часть.

По прошествии месяца, 8 апреля, он вновь самовольно покинул место службы. 14 июня дезертира задержали полицейские.

— Суд назначил Воробьеву наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 6 лет 6 месяцев, — говорится в сообщении суда.

Ранее редакция сообщала о том, что дезертира Владимира Высоцкого осудили на 5 лет за побег в Новосибирске.