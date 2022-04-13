Экс-судье из Новосибирска грозит до 7 лет колонии за разглашение гостайны

В Томске пройдет суд над экс-судьей из Новосибирска, об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Томского областного суда.

Бывшую судью Новосибирского областного суда Инну Петрунину обвиняют в разглашении государственной тайны.

— В Томский областной суд поступило уголовное дело по обвинению Инны Петруниной по статье 283 УК РФ. Будет закрытое судебное заседание, – сообщили в пресс-службе суда.

В 2020 году возбуждения дела добился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Если разглашение гостайны повлекло тяжкие последствия, бывшей судье грозит до 7 лет колонии.

По информации из открытых источников, Инна Петрунина начала судейскую карьеру еще в начале 2000-х гг. Ее специализацией было рассмотрение гражданских и административных дел. В 2005 году Петрунина заняла должность судьи Новосибирского областного суда. В 2013 году ее назначили председателем совета судей Новосибирской области. В 2021 году полномочия судьи были приостановлены.