Новосибирский эксперт назвал хайпом самозапрет покупок на маркетплейсах

Минэкономразвития РФ планирует провести эксперимент совместно с маркетплейсами о введении самозапрета или ежемесячного денежного лимита на покупки. С этим предложением в ведомство в конце января обращался вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. В ответном письме министерства депутату отмечается, что в рамках эксперимента можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Как пишет «Коммерсант», Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и готово принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем.

Ранее президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с корреспондентом Infopro54 называл идею о самозапретах на маркетплейсах обычным хайпом. Эксперт по-прежнему придерживается этой точки зрения.

— Для меня остается загадкой, с какими маркетплейсами этот вопрос обсуждается. Вся эта шумиха идет от издания «Коммерсант», к которому я уже обращался за разъяснениями. Мне ответили, что они предлагают формат для массовой аудитории, а более глубокие публикации делают другие медиа. Объяснение слабое. Поэтому между широко тиражируемой информацией о введении самозапретов и действительностью может быть огромная пропасть, — уточняет эксперт.

Эксперт добавил, что в Wildberries об этой инициативе даже не слышали, но не исключил вероятность того, что в личном кабинете покупателя сделают кнопку, которой он сможет устанавливать себе лимит на покупки и тут же его при необходимости снимать.

— И какой с этого толк? Абсолютно бессмысленная затея, — добавил Москаленко.

Напомним, с 1 марта у россиян появилась возможность устанавливать самозапрет на кредитование. За 10 дней в Новосибирской области такие ограничения добровольно приняли на себя почти 110 тысяч жителей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральные власти планируют разрешить селлерам вводить полный запрет скидок на свою продукцию.