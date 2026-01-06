Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

В 2026 году сотрудники, работающие по окладной системе при пятидневной рабочей неделе, смогут существенно варьировать продолжительность отдыха и размер отпускных в зависимости от выбранного месяца. Самый длинный отпуск новосибирцы, как и другие россияне, смогут оформить в январе и мае, а самые крупные выплаты — получить в июле.

Когда отпуск приносит больше денег

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения размера отпускных в 2026 году станет июль — в нем 23 рабочих дня. При расчете среднего заработка это позволяет получить максимальную выплату.

Кроме того, финансово привлекательными остаются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Длинный отдых за счет праздников

Если приоритет — продолжительный отдых, а не максимальные выплаты, стоит выбирать месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней. Как отмечает финансовый маркетплейс Банки.ру, больше всего отпускных дней в 2026 году можно получить в январе и мае за счет новогодних и майских праздников.

При этом нерабочие праздничные дни, выпадающие на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в его календарную продолжительность. Это позволяет фактически продлить отдых без потери отпускных дней.

Как увеличить отпускные

Эксперты также рекомендуют оформлять отпуск так, чтобы в него попадали календарные выходные, а не праздничные дни. За выходные отпускные выплачиваются, при этом они не уменьшают зарплату. По этой причине особенно выгодно брать отпуск в начале мая — между праздничными днями и выходными. А вот оформление отпуска в конце месяца может снизить размер выплат.

Таким образом, отпуск в начале мая дает двойную выгоду: позволяет увеличить как фактическую продолжительность отдыха, так и сумму отпускных.

Праздничные и выходные дни в 2026 году

В 2026 году в России установлены следующие нерабочие праздничные дни:

1–6 и 8 января — новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Всего в 2026 году в России будет 247 рабочих дней и 118 выходных.

