В Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить порядок исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Поправки затронут статью 120 Трудового кодекса РФ и предполагают исключение выходных дней из числа календарных дней основного или дополнительного отпуска.

В пояснительной записке к инициативе авторы указывают, что действующая система приводит к скрытому сокращению продолжительности отдыха.

— Фактически, государство гарантирует 28 дней отдыха, но нормативно закрепленная формулировка обязательной части отпуска приводит к скрытому сокращению его продолжительности за счет включения в минимальный отрезок дней, которые и так являются нерабочими, — отмечено в документе.

Парламентарии подчеркивают, что основная цель отпуска — восстановление трудоспособности, сохранение здоровья работника и обеспечение высокой производительности труда. Для этого критически важен продолжительный непрерывный период отдыха, особенно при необходимости решения бытовых вопросов или поездки к родственникам. Новая система подсчета, как заявлено, не увеличивает общее время отдыха, но делает его использование более эффективным.

— Данная инициатива не увеличивает фактическое время отдыха от работы, а лишь меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника, — пояснили в Госдуме.

В настоящее время, согласно ТК РФ, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, а нерабочие праздничные дни в этот период не включаются. При разделении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, что при включении выходных сокращает период непрерывного освобождения от работы. Законопроект направлен на изменение этого подхода.

Ранее редакция сообщала, что самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае.