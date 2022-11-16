Эксперт не ожидает рост цен на энергоресурсы в России в 2023 году

— Мы не видим предпосылок к росту цен на энергоресурсов в будущем году — за счет ограниченности внешнего рынка у нас будет избыточное предложение внутри страны, —считает генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня. — Самый большой риск — внутренние процессы и ухудшение экономики. Нефтетрейдинг чутко реагирует на этот фактор, начиная со снижения продаж физическим лицам и заканчивая уменьшением объемов закупа со стороны промышленных предприятий.

Положительным моментом, по мнению эксперта, является то, что из-за уменьшения объемов экспорта со стороны крупных игроков, у российских компаний появилась возможность развить экспортное направление.

— По предварительным прогнозам, этот год мы завершим с показателями, аналогичными итогам прошлого года. В следующем году мы рассчитываем на прирост порядка 10% по ключевым показателям. Сконцентрируемся на трейдинге и краткосрочных операциях, масштабных проектов не планируем, — говорит Головня.

«Нафтатранс» — крупнейший в Сибири частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. ООО ТК «Нафтатранс плюс» входит в сеть партнерских компаний вместе с ООО «АЗС-Люкс», ООО «Нафтатранс-М» и ООО ТК «Спецтранскомпани». Партнерский автопарк насчитывает порядка 400 автомобилей. Компания работает со всеми видами топлива. Помимо ГСМ, партнеры перевозят пищевые продукты, кислород. Порядка 20-23% месячной выручки приходится на госзаказы. Летом 2022 года «Нафтатранс плюс» начала развивать поставки на экспорт в Монголию и Киргизию.

На прошлой неделе компания завершила размещение четвертого выпуска биржевых облигаций на сумму 100 млн руб. по ставке купона — 19% (на первые 15 купонных периодов, далее запланирована полная безотзывная оферта с возможностью пересмотра ставки). Главная цель привлечения инвестиций — это пополнение оборотных средств. Часть средств также пойдет на рефинансирование облигационного займа БО-02. В обращении находится четыре облигационных выпуска нефтетрейдера на общую сумму 970 млн руб, сообщает финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

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