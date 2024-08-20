Эксперт оценил потенциал «семейной ипотеки» в Новосибирске

Количество детей в возрасте до 6 лет в Новосибирской области составляет 190 тысяч человек плюс-минус 2% (По данным Росстата на 1.01.2022). Это в 3 превышает число ипотечных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, полученных за все время действия льготной ипотеки, отметил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

На семейную ипотеку в регионе претендуют около 100 тысяч семей.

Часть из них воспитывает по 2-3 ребенка до 6 лет

Часть уже воспользовалась возможностью взять льготный кредит.

У 16-17 тысяч семей в 2024 году закончатся права на получение семейной ипотеки по новым условиям.

— Потенциал семейной ипотеки в регионе больше, чем общее количество полученных льготных ипотечных кредитов в рекордном 2023 году, — комментирует эксперт.

По данным Николаева, в рейтинге регионов по доле детей в возрасте до 6 лет в общей численности населения (6.89%) Новосибирская область находится на 25 месте. Из регионов Сибири в топ-5 попали Республика Тыва (11,78%) и Республика Алтай (8.67%).

По данным «ДОМ.РФ», в среднем в месяц в Новосибирской области выдаются около тысячи займов по «семейной ипотеке».

— Сейчас ее можно брать не только на квартиру, но и на покупку/строительство частного дома, — отмечала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Она подчеркивала, что в «семейной ипотеке» есть ресурс для роста рынка ипотеки на фоне отмены льготной программы. Кроме того, по словам Рягузовой, IT-ипотеку в регионе взял лишь каждый десятый айтишник, что также дает возможности для роста рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что «семейную ипотеку» в России продлили до 2030 года. Ее смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.