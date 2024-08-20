Доходность вкладов в Новосибирске в два раза выше, чем инвестиций в недвижимость

Депозиты и вклады: рекордная доходность

Один из самых востребованных инструментов вложения средств в условиях ключевой ставки — депозит. Это мнение поддержали все эксперты — участники заочного круглого стола «Стратегия сохранения и приумножения денежных средств в условиях высокой ключевой ставки», который провел информационно-аналитический портал Infopro54.

Управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Сергей Никулин подчеркнул: динамика ключевой ставки дает розничному клиенту однозначный сигнал — сейчас выгоднее копить, а не тратить.

— Сегодня потребители могут получить рекордную доходность, разместив свои средства на депозитах и накопительных счетах, ставки уже достигли уровня 20%, — комментирует Никулин. — Общебанковская статистика показала, что вкладчики проявляют интерес к коротким и среднесрочным продуктам — на них приходятся более 92% от всех открытых в этом году вкладов.

Заместитель руководителя АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске Ирина Чернощук пояснила, что в Новосибирске в первой половине 2024 года самым востребованным стал классический непополняемый вклад — его доля в депозитном портфеле банка составляла 70-80%. Самые популярные сроки депозитов в июле 2024 года в «Абсолют Банке» — 3 и 6 месяцев. Именно по ним действуют наиболее высокие ставки. Соотношение между депозитами на тот и другой срок — примерно 50% на 50%.

В «Абсолют Банке» в мае этого года средняя сумма вклада составляла 785 тысяч рублей. В июле она увеличилась до 946 тысяч рублей.

— Повышенные ставки помогут компенсировать инфляцию и заработать, — поясняет интерес к вкладам управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева. — Банковский вклад — самый низкорисковый способ инвестиций: все вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Вкладчики могут на горизонте от года до 3 лет зафиксировать текущую высокую ставку с помощью долгосрочных депозитов.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Яна Аверина отмечает, что в Новосибирске за первую половину 2024 года рост портфеля срочных вкладов физических лиц к аналогичному периоду прошлого года составил 22%.

— Похожая картина и у наших соседей. Так, в Алтайском крае за первое полугодие рост пассивного портфеля составил 35%. В Омске, по данным на конец июня, портфель срочных вкладов вырос на 24%, в Красноярске — на 20%, а в Томске — на 10%, — перечисляет банкир.

По словам Ирины Чернощук, депозиты являются востребованным сберегательным инструментом и среди клиентов-юридических лиц. За год количество клиентов, использующих этот продукт, в целом по банку увеличилось более чем в 1,5 раза.

— Банковские депозиты с переменной ставкой позволяют бизнесу получать доход, который привязан к ключевой ставке. Это особенно актуально в период высоких ставок, так как дает возможность пересматривать условия депозита по мере изменения ключевой ставки, — комментирует руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради.

Эксперт рекомендовал частным клиентам и юрлицам присмотреться к депозитам с плавающей ставкой, которая будет привязана к ключевой ставке и позволит получать более высокий доход по мере ее повышения.

Накопительные счета: гибкое управление деньгами

Текущие ставки по вкладам высоки и создают конкуренцию инвестициям, комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Однако в них нет возможности быстро отреагировать на ситуацию в случае более ясных перспектив снижения ключевой ставки, равно как и нет высоких процентов на длительные сроки.

— Одна из тенденций этого года — открытие одновременно нескольких сберегательных продуктов. Например, когда один и тот же клиент оформляет часть денежных средств на депозит сроком 6 месяцев, часть — на депозит сроком 3 месяца, а третью часть хранит на накопительном счете. Такая система позволяет зафиксировать высокую доходность и при этом гибко управлять денежными средствами, — рассуждает Ирина Чернощук.

Наталья Голубева также называет разумным решением часть денег положить на накопительный счет, чтобы свободно снимать и пополнять денежные средства без потери процентов.

— Классические накопительные счета имеют неоспоримое преимущество в части гибкости расходных операций и пополнения. Сейчас на рынке большое разнообразие накопительных счетов с разными условиями, в том числе с повышенными ставками для новых клиентов или надбавками на остаток за покупки по картам, — добавляет она.

В «Абсолют Банке» также отметили рост спроса на накопительные счета. В первой половине 2024 года сибиряки открыли почти в 2 раза больше накопительных счетов, чем за тот же период прошлого года.

— Люди понимают, что это эффективный и одновременно гибкий инструмент, который позволяет ежемесячно или даже ежедневно получать проценты на счете. Если говорить о доле накопительных счетов и депозитов среди сберегательных продуктов, открытых клиентами «Абсолют Банка» в июле-августе, то на накопительные счета приходятся около 25%, на депозиты — 75%, — поясняет Ирина Чернощук. — Приоритет депозитов объясняется тем, что накопительные счета могут конкурировать с непополняемыми вкладами только на малые (до 3 месяцев) сроки.

Облигации: флоутеры и ОФЗ

Александр Фалеев, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, обращает внимание еще на один инструмент для сбережений и инвестиций как для бизнеса, так и для граждан. В первую очередь это облигации с переменным купоном (флоутеры).

— Их специфика состоит в том, что величина купона зависит от ставки ЦБ плюс 1-1,5%. Это прекрасная возможность для сбережений, доступная всем субъектам, — поясняет эксперт.

Наталья Голубева напомнила, что при росте ключевой ставки фондовый рынок, как правило, снижается. Сейчас уже можно наблюдать падение котировок акций и облигаций.

— Это привлекательный момент для покупки, так как при дальнейшем понижении ключевой ставки котировки будут иметь тенденцию к росту, а дополнительный доход в виде дивидендов по акциям и купонов по облигациям привлечет еще больший интерес инвесторов, — говорит банкир. — Чтобы не тратить силы и время на анализ рынка, можно воспользоваться готовыми решениями под управлением профессионалов. Например, паевые инвестиционные фонды и стратегии доверительного управления уже готовы для вложения свободного капитала и не требуют специальных знаний.

Анна Кокорева также рекомендует обратить внимание на облигации — как корпоративные, так и федерального займа.

— В портфеле могут быть и флоутеры (которые следуют за ключевой ставкой), и длинные ОФЗ. Последние опросы аналитиков показывают, что консенсус не ждет дальнейшего повышения ставки ЦБ в этом году. Сейчас в ОФЗ можно зафиксировать высокую ставку на 10 лет и более, — добавляет аналитик.

Намер Ради поясняет, что облигации с фиксированным купоном могут обеспечить стабильный доход в период высокой инфляции и ключевой ставки. Однако следует учитывать риски снижения стоимости облигаций в случае дальнейшего повышения ключевой ставки.

— Сейчас привлекательны государственные облигации (ОФЗ) с плавающим купоном, который привязан к ключевой ставке, в этой ситуации помимо безрисковых ОФЗ с переменным купоном стоит обратить внимание на облигации с коротким сроком погашения, — говорит собеседник Infopro54. — Корпоративные облигации могут предоставить бизнесу доступ к относительно дешевому финансированию в период высокой ключевой ставки. Однако следует тщательно оценивать риски дефолта и выбирать облигации надежных эмитентов.

Акции: для инвестиций вдолгую

Анна Кокорева также считает интересным инвестиции в высококачественные активы, чья текущая стоимость неоправданно занижена, в бизнес, который в текущих условиях продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты.

— Такие инвестиции подходят для тех, кто готов подождать, готов инвестировать на долгосрок. На наш взгляд, интерес представляет финансовый сектор и потребительский. Например, Сбербанк, как один из крупнейших игроков на рынке, несмотря на санкции, продолжает генерировать прибыль и в целом демонстрировать хорошие результаты. Потребсектор («Лента», «Магнит», FixPrice, Henderson) оказался наименее зависим от санкций. Кроме того, в России высокий уровень занятости и дефицит товаров. Все это, несмотря на высокий уровень инфляции, подстегивает спрос. Перспективно смотрятся акции «Яндекса» после завершения разделения, публикации сильной отчетности и дивидендов, — перечисляет Кокорева. — Точечно можно присмотреться к нефтегазовым компаниям, если цены на нефть будут расти во втором полугодии.

Александр Фалеев соглашается, что сейчас у рынка российских акций наблюдается состояние недооцененности. Но этот инструмент подходит для инвесторов с горизонтом планирования от года и больше.

Недвижимость: на грани насыщения

Что касается популярных в России инвестиций в недвижимость, то, по словам Намера Ради, она традиционно считается надежным инвестиционным инструментом, который может приносить пассивный доход от аренды. Однако в условиях высокой ключевой ставки снижается активность на рынке недвижимости, что может повлиять на ликвидность актива.

— Несмотря на это, темпы роста стоимости недвижимости в 20-е годы значительно опережают темпы роста фондовых активов. В основе этого дисбаланса рост спроса на жилье в период пандемии, последующее льготирование ипотечного кредитование государством, объем выплат участникам СВО, за счет которых они улучшают свои жилищные условия. Таким образом, рынок недвижимости приблизился к состоянию насыщения, — предупреждает Александр Фалеев

По данным «Циан.Аналитики», сейчас инвесторы-рантье в Новосибирске могут рассчитывать в среднем на доходность в 7,9%, в то время как ставки по депозитам достигают 19%. То есть сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы: затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов.

— С 2022 года покупка квартиры воспринимается, скорее, как инструмент сохранения, а не приумножения средств, — комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики». — Один из вариантов повышения заработка — сдача квартиры посуточно, однако этот бизнес требует несравнимо больших затрат сил и времени.

Стратегия диверсификации

Прогнозируя инвестиционные предпочтения сибиряков, Ирина Чернощук отмечает, что сберегательная активность в ближайшие месяцы сохранится на высоком уровне. И объем средств населения на депозитах — тоже.

— Повышение ставок банков вслед за главным финансовым индикатором ― ключевой ставкой Центробанка — сделало депозиты более интересным для клиентов инвестиционным инструментом. И сейчас многие клиенты стремятся зафиксировать доходность на максимально высоком уровне, — поясняет банкир.

Яна Аверина в обозримом будущем также ожидает сохранения высокого интереса к классическим сберегательным решениям.

— Для банков высокие ставки по депозитам — способ привлечь больше денег от населения в свой оборот, поэтому они будут поддерживать интерес к своим предложениям выгодными условиями. Думаю, что спрос на депозиты и накопительные счета в Новосибирске и в других регионах Сибири с ростом ключевой ставки будет расти, — согласна Наталья Голубева.

Сергей Никулин также уверен, что экономическая ситуация будет способствовать росту сбережений населения на банковских счетах.

— Считаем, что решение регулятора повысить ключевую ставку на 2 п.п. открыло новый этап борьбы банков за клиентов — не только ценовой, но и продуктовой, — пояснил собеседник редакции.

При этом Наталья Голубева наиболее оптимальной стратегией в условиях высокой инфляции считает комбинирование вложений в депозиты (с целью надежного сохранения средств) и готовые инвестиционные решения на фондовом рынке (с целью использовать снижение котировок для получения потенциально более высокого дохода).

Намер Ради не исключает появления новых финансовых инструментов, ориентированных на работу в условиях высокой ключевой ставки.