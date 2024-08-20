Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство четвертого моста через Обь до декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте муниципалитета.
Один из документов допускает увеличение срока окончания строительства моста в створе ул Ипподромской до 6 декабря 2025 года. После согласования с Федеральной антимонопольной службой, оно позволяет заключить дополнительное соглашение к концессии.
Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны по итогам ввода объекта в эксплуатацию.
Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.
Ранее редакция сообщала о том, что движение по четвертому мосту могут запустить до конца 2024 года.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «ВИС».
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