Разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство четвертого моста через Обь до декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Напомним, в июле губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал два постановления, которыми вносятся изменения в концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через реку Обь.

Один из документов допускает увеличение срока окончания строительства моста в створе ул Ипподромской до 6 декабря 2025 года. После согласования с Федеральной антимонопольной службой, оно позволяет заключить дополнительное соглашение к концессии.

Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны по итогам ввода объекта в эксплуатацию.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что движение по четвертому мосту могут запустить до конца 2024 года.