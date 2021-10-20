Экспертное заключение Роспотребнадзора

ЭЗ предоставляется заявителю после исследований продукции в лаборатории и подтверждает санитарную безопасность товаров.

Что такое ЭЗ?

Экспертное заключение подтверждает, что продукция отвечает стандартам гигиенической безопасности, которые установлены законодательством ЕАЭС.

Получение документа – это добровольное решение предпринимателя.

ЭЗ имеет следующие особенности:

выдается только юр.лицам или ИП, которые зарегистрированы на территории ЕАЭС;

оформляется территориальными управлениями Роспотребнадзора после анализа документов клиента и испытания образцов;

не дает права на ввоз и реализацию продукции (т.е. не является заменой разрешительной документации).

ЭЗ пришло на замену санитарно-эпидемиологическим заключениям, которые выдавались до 2010 года. ЭЗ актуально до того момента, пока не поменяются законодательные требования и (или) рецептуры, технологии изготовителя.

ЭЗ принимается во всех государствах ЕАЭС.

Документ выдается на официальном бланке. На лицевой части прописано его наименование, указаны данные о производителе и поставщике товаров, сведения о продукции, перечень использованных доказательных материалов (с номерами, датами). На обороте содержатся выводы экспертов относительно санитарной безопасности товаров, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати.

На какие изделия оформляется ЭЗ?

Перечень товаров, на которые предприниматели вправе в добровольном порядке получить ЭЗ, указан в первом разделе Решения КТС №299 от 28.05.2010 г.

В списке упомянуты:

продукты питания;

парфюмерно-косметические средства;

изделия для детей;

химическая продукция;

моющие и чистящие средства;

лаки, краски, эмали;

товары легкой промышленности;

материалы для строительства и отделочных работ;

техника и электроника;

оборудование для водоочистки и воздухоочистки;

печатные издания;

табак, сигареты;

агрохимикаты и иные группы товаров.

Качество и безопасность подконтрольной продукции проверяется в лаборатории. По результатам исследований составляется протокол испытаний, после чего оформляется ЭЗ.

Для каких целей оформляются экспертные заключения?

ЭЗ не является обязательным документом согласно договорам и актам ЕАЭС, но его могут потребовать организаторы тендеров, сетевые магазины, оптовые закупщики.

Оформление ЭЗ дает предпринимателю следующие преимущества:

рост лояльности со стороны покупателей;

преференций при участии в конкурсах, тендерах;

возможность увеличения конкурентоспособности продукции и, как следствие, спроса на нее;

возможность формирования положительного имиджа предприятия в глазах целевой аудитории.

Практика демонстрирует, что крупные государственные и частные предприятия при выборе контрагентов отдают предпочтение тем компаниям, которые могут документально подтвердить безопасность выпускаемых изделий. Прохождение санитарно-эпидемиологической проверки повышает конкурентоспособность предприятия, дает новый стимул для развития бизнеса.

Несмотря на то, что ЭЗ не является обязательным документом, его вправе потребовать и таможенные органы при ввозе товаров на территорию ЕАЭС, которые подлежат санитарному надзору. ЭЗ бывает необходимо при проверках государственных органов на предприятиях, его часто запрашивает Ростехнадзор при сдаче объекта в эксплуатацию.

Какая документация нужна для оформления ЭЗ?

В целях получения экспертного заключения предприниматели должны предоставить комплект документов, в который входит:

заполненная заявка;

свидетельства ИНН и ОГРН предприятия;

подробные сведения о товаре, в том числе о его составе, назначении;

техническая документация;

образец этикетки;

и иные (при необходимости).

Точный перечень необходимых документов зависит от конкретного вида товара.

Этапы получения ЭЗ

Оформление экспертного заключения проводится по алгоритму, который состоит из следующих этапов:

Клиент направляет запрос в центр сертификации. Эксперт анализирует данные, определяет возможность оформления ЭЗ. Стороны согласовывают условия работы. Заявитель при содействии экспертов готовит комплект документов. Проводится отбор образцов, которые передаются на исследования в лабораторию. Оформляется протокол испытаний (протокола должен быть оформлен на каждый состав). На основании ПИ оформляется ЭЗ.

Сроки и стоимость оформления документа можно узнать по ссылке https://promotest.ru/gigienicheskaya-bezopasnost/ekspertnoe-zaklyuchenie-rospotrebnadzora .