Экспертное заключение Роспотребнадзора

ЭЗ предоставляется заявителю после исследований продукции в лаборатории и подтверждает санитарную безопасность товаров.
Экспертное заключение подтверждает, что продукция отвечает стандартам гигиенической безопасности, которые установлены законодательством ЕАЭС.
Получение документа – это добровольное решение предпринимателя.
ЭЗ имеет следующие особенности:
ЭЗ пришло на замену санитарно-эпидемиологическим заключениям, которые выдавались до 2010 года. ЭЗ актуально до того момента, пока не поменяются законодательные требования и (или) рецептуры, технологии изготовителя.
ЭЗ принимается во всех государствах ЕАЭС.
Документ выдается на официальном бланке. На лицевой части прописано его наименование, указаны данные о производителе и поставщике товаров, сведения о продукции, перечень использованных доказательных материалов (с номерами, датами). На обороте содержатся выводы экспертов относительно санитарной безопасности товаров, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати.
Перечень товаров, на которые предприниматели вправе в добровольном порядке получить ЭЗ, указан в первом разделе Решения КТС №299 от 28.05.2010 г.
В списке упомянуты:
Качество и безопасность подконтрольной продукции проверяется в лаборатории. По результатам исследований составляется протокол испытаний, после чего оформляется ЭЗ.
ЭЗ не является обязательным документом согласно договорам и актам ЕАЭС, но его могут потребовать организаторы тендеров, сетевые магазины, оптовые закупщики.
Оформление ЭЗ дает предпринимателю следующие преимущества:
Практика демонстрирует, что крупные государственные и частные предприятия при выборе контрагентов отдают предпочтение тем компаниям, которые могут документально подтвердить безопасность выпускаемых изделий. Прохождение санитарно-эпидемиологической проверки повышает конкурентоспособность предприятия, дает новый стимул для развития бизнеса.
Несмотря на то, что ЭЗ не является обязательным документом, его вправе потребовать и таможенные органы при ввозе товаров на территорию ЕАЭС, которые подлежат санитарному надзору. ЭЗ бывает необходимо при проверках государственных органов на предприятиях, его часто запрашивает Ростехнадзор при сдаче объекта в эксплуатацию.
В целях получения экспертного заключения предприниматели должны предоставить комплект документов, в который входит:
Точный перечень необходимых документов зависит от конкретного вида товара.
Оформление экспертного заключения проводится по алгоритму, который состоит из следующих этапов:
Сроки и стоимость оформления документа можно узнать по ссылке https://promotest.ru/gigienicheskaya-bezopasnost/ekspertnoe-zaklyuchenie-rospotrebnadzora.
Фото с сайта pixabay.com
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