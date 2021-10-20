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Экспертное заключение Роспотребнадзора

  • 20/10/2021, 14:15
Экспертное заключение Роспотребнадзора (ЭЗ) – это официальный документ, который оформляется в добровольном порядке.

ЭЗ предоставляется заявителю после исследований продукции в лаборатории и подтверждает санитарную безопасность товаров.

Что такое ЭЗ?

Экспертное заключение подтверждает, что продукция отвечает стандартам гигиенической безопасности, которые установлены законодательством ЕАЭС.

Получение документа – это добровольное решение предпринимателя.

ЭЗ имеет следующие особенности:

  • выдается только юр.лицам или ИП, которые зарегистрированы на территории ЕАЭС;
  • оформляется территориальными управлениями Роспотребнадзора после анализа документов клиента и испытания образцов;
  • не дает права на ввоз и реализацию продукции (т.е. не является заменой разрешительной документации).

ЭЗ пришло на замену санитарно-эпидемиологическим заключениям, которые выдавались до 2010 года. ЭЗ актуально до того момента, пока не поменяются законодательные требования и (или) рецептуры, технологии изготовителя.

ЭЗ принимается во всех государствах ЕАЭС.

Документ выдается на официальном бланке. На лицевой части прописано его наименование, указаны данные о производителе и поставщике товаров, сведения о продукции, перечень использованных доказательных материалов (с номерами, датами). На обороте содержатся выводы экспертов относительно санитарной безопасности товаров, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати.

На какие изделия оформляется ЭЗ?

Перечень товаров, на которые предприниматели вправе в добровольном порядке получить ЭЗ, указан в первом разделе Решения КТС №299 от 28.05.2010 г.

В списке упомянуты:

  • продукты питания;
  • парфюмерно-косметические средства;
  • изделия для детей;
  • химическая продукция;
  • моющие и чистящие средства;
  • лаки, краски, эмали;
  • товары легкой промышленности;
  • материалы для строительства и отделочных работ;
  • техника и электроника;
  • оборудование для водоочистки и воздухоочистки;
  • печатные издания;
  • табак, сигареты;
  • агрохимикаты и иные группы товаров.

Качество и безопасность подконтрольной продукции проверяется в лаборатории. По результатам исследований составляется протокол испытаний, после чего оформляется ЭЗ.

Для каких целей оформляются экспертные заключения?

ЭЗ не является обязательным документом согласно договорам и актам ЕАЭС, но его могут потребовать организаторы тендеров, сетевые магазины, оптовые закупщики.

Оформление ЭЗ дает предпринимателю следующие преимущества:

  • рост лояльности со стороны покупателей;
  • преференций при участии в конкурсах, тендерах;
  • возможность увеличения конкурентоспособности продукции и, как следствие, спроса на нее;
  • возможность формирования положительного имиджа предприятия в глазах целевой аудитории.

Практика демонстрирует, что крупные государственные и частные предприятия при выборе контрагентов отдают предпочтение тем компаниям, которые могут документально подтвердить безопасность выпускаемых изделий. Прохождение санитарно-эпидемиологической проверки повышает конкурентоспособность предприятия, дает новый стимул для развития бизнеса.

Несмотря на то, что ЭЗ не является обязательным документом, его вправе потребовать и таможенные органы при ввозе товаров на территорию ЕАЭС, которые подлежат санитарному надзору. ЭЗ бывает необходимо при проверках государственных органов на предприятиях, его часто запрашивает Ростехнадзор при сдаче объекта в эксплуатацию.

Какая документация нужна для оформления ЭЗ?

В целях получения экспертного заключения предприниматели должны предоставить комплект документов, в который входит:

  • заполненная заявка;
  • свидетельства ИНН и ОГРН предприятия;
  • подробные сведения о товаре, в том числе о его составе, назначении;
  • техническая документация;
  • образец этикетки;
  • и иные (при необходимости).

Точный перечень необходимых документов зависит от конкретного вида товара.

Этапы получения ЭЗ

Оформление экспертного заключения проводится по алгоритму, который состоит из следующих этапов:

  1. Клиент направляет запрос в центр сертификации.
  2. Эксперт анализирует данные, определяет возможность оформления ЭЗ.
  3. Стороны согласовывают условия работы.
  4. Заявитель при содействии экспертов готовит комплект документов.
  5. Проводится отбор образцов, которые передаются на исследования в лабораторию.
  6. Оформляется протокол испытаний (протокола должен быть оформлен на каждый состав).
  7. На основании ПИ оформляется ЭЗ.

Сроки и стоимость оформления документа можно узнать по ссылке https://promotest.ru/gigienicheskaya-bezopasnost/ekspertnoe-zaklyuchenie-rospotrebnadzora.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Роспотребнадзор


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