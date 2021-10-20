Эстетика Big Green Egg как залог приятного отдыха

Современные грили практически всех производителей имеют свой стиль, концепцию и дизайн. Особое место в ряду многофункциональных грилей занимает продукция компании Big Green Egg. «Большое Зелёное яйцо» — именно так выглядят угольные грили с корпусом зеленого цвета, покрытом керамической глазурью. При этом большой модельный ряд этих грилей позволяет выбрать для себя Big Green Egg оптимального размера.

Почему эта продукция давно стала популярной во всём мире? Превосходное качество исполнения всех компонентов гриля, технические характеристики и возможности сделали его надежным помощником в приготовлении пищи. Ему под силу справится не только с запеканием индейки и копчением рыбы: в этом гриле можно варить каши, печь пироги, готовить первые блюда и тушить рагу.

Фирменные аксессуары для гриля

Важным фактором, позволяющий значительно расширить ассортимент приготовленных блюд, является сопутствующие приспособления. В базовую комплектацию каждого гриля входит керамическое кольцо, колосник и стальная решетка. А в магазинах, имеющих грили Big Green Egg в наличии, всегда можно приобрести дополнительные аксессуары, благодаря которым возможности приготовления кулинарных шедевров существенно расширяются:

Керамический отсекатель жара. Размещается под решеткой над углём, отсекая своей плоскостью прямые потоки жара и позволяя запекать большие куски мяса без пригорания. Если отсекатель перевернуть керамической плоскостью вверх, на нём можно готовить пиццу на тонком тесте. Керамический диск. Его располагают на решетке для приготовления хлеба, пиццы на толстом тесте, пирогов и другой выпечки. Чугунная решетка. Она имеет тонкое ребро с одной стороны и плоское — с другой. Такая решетка позволяет делать на стейках гриль-сетку — особый рисунок зажарки на мясе. Перфорированная посуда в стиле ВОК. Удобна для приготовления мелкорубленных продуктов. Полукруглая чугунная сковорода. С одной стороны — рифленая поверхность для колеровки продукта, с другой — плоская для ровной корочки. V-образная решётка. Идеально подходит для запекания крупных кусков мяса и ребрышек.

А для максимального удобства в процессе приготовления для грилей Big Green Egg выпускается и специальное брендовое оборудование:

лопатка, вилка и щипцы с длинными ручками для переворачивания продукта,

щипцы и съёмники для поднятия решетки,

мини-кочерга для золы,

подставка на колесах для перемещения гриля;

электрический фен для быстрого розжига угля;

складные боковые столики для удобного размещения аксессуаров;

деревянный стол с отверстием для размещения Big Green Egg.

В грилях Big Green Egg предусмотрено всё для того, чтобы украсить свой отдых вкусной полезной пищей, при этом получая удовольствие от самого кулинарного процесса.