Краски Sniezka для стен и потолка

Они имеют много преимуществ перед другими производителями и показали себя как лучший продукт в течении многих лет. Именно поэтому покупатели им доверяют и покупают для своих потребностей краски этой фирмы.

Преимущества краски Sniezka для потолков и стен

Самая лучшая краска для стен в Киеве от торговой марки Снежка имеет такие преимущества перед другими красками:

высокий уровень стойкости к повреждениям и стираниям поверхности;

обеспечение воздухопроницаемости для стен, чтобы избежать “эффекта парника”;

хорошо использовать для обработки больших площадей поверхностей;

качественное покрытие можно получить, нанеся краску всего одним или двумя слоями;

низкий расход — одного литра хватит для окраски четырнадцати метров квадратных помещения;

отсутствие брызг при нанесении покрытия;

наличие сертификата гигиены, который означает, что краска гипоаллергенна, безопасна и ее можно применять в любых зданиях, даже в общественных местах и детских комнатах.

Есть разные виды красок. Одни из них можно использовать и внутри, и снаружи здания, другие же, такие как краска строительная Sniezka — используются только для окраски фасадов зданий.

Подготовительный этап перед покраской

Для того, чтобы краска хорошо держалась и выглядела на поверхности, ее надо подготовить как следует. Есть несколько правил подготовки, которых при этом надо придерживаться:

поверхность, которую собираются окрашивать надо очистить от пыли, жира, проверить ее на прочность и сухость;

штукатурка, положенная насвежо из цемента и извести, красится не раньше, чем через четыре недели, штукатурка из гипса — через две, а сухую штукатурку надо отшлифовать и убрать из нее пыль и можно приступать к окраске;

перед покраской стоит воспользоваться грунтовкой, которая повышает сцепление краски с поверхностью и уменьшает впитывание краски, тем самым уменьшая расход;

используя специальное средство, надо выровнять все неровные части и трещины на поверхности;

дальше идет этап окраски. Для этого используется белая краска для потолка, которую можно купить по ссылке или краска для стен в зависимости от потребностей.

Нанесение краски

Перед нанесением краску надо хорошо перемешать и с помощью кисти, валика или распылителя нанести на поверхность. Если вы наносите несколько слоев, то сохнуть каждый из них должен минимум два часа. Без обработки грунтовочным составом количество слоев, которого будет достаточно для хорошего вида — это три, не меньше.

Если предметы или поверхности поддаются окраске первый раз, надо к краске добавить воды в количестве примерно 10% от общей массы.

Проводить все работы следует в комфортном диапазоне температур — от 10 до 25 градусов со знаком плюс. Тогда краска будет хорошо сохнуть. Не забывайте делать проветривание, чтобы устранить остатки запаха, хотя по сравнению с обычной краской его почти не будет.