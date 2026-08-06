Медики готовятся к второму пику активности клещей в Новосибирской области

На прошлой неделе клещи укусили 135 жителей Новосибирской области, включая 28 детей. Это на 19,64% меньше, чем неделей ранее.

С начала сезона в медучреждения региона поступило 15 289 жалоб на укусы этих насекомых.

— За последнее время обращаемость за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей снижается, однако расслабляться рано. Второй пик активности достигает максимума в середине сентября и длится до первого снега, — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора.

В конце августа клещи вновь активизируются, предупреждают специалисты ведомства. Любителям собирать лесные дары советуют соблюдать меры предосторожности.

Рекомендуется выбирать одежду, которая затруднит клещу доступ к коже: заправлять рубашку в брюки, а брюки — в носки или обувь с высокими голенищами. Светлая одежда поможет быстрее обнаружить насекомое. Не забывайте про головной убор.

Перед выходом на природу рекомендуется обработать одежду и открытые участки кожи специальными средствами от клещей. Лучше придерживаться тропинок, избегая густых кустарников и высокой травы, где обычно прячутся эти паразиты.

Необходимо регулярно осматривать себя каждые 15–20 минут, а после возвращения домой тщательно проверить всё тело, уделяя особое внимание волосам, шее, паховой области и подмышкам. Также важно осмотреть собранные грибы и букеты, так как на них могут оказаться нежелательные «пассажиры».

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области.