Эксперты оценили, как подорожали квартиры на вторичке в Новосибирске

В Новосибирске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке по итогам 9 месяцев составила 112436 рублей. За 3 квартал 2023 года квадрат подорожал на 2%, а с начала года — на 2,9%. Средняя цена квартиры на вторичке по итогам третьего квартала составила 5.6 млн рублей. За квартал она выросла на 1,7%, с начала года — на 2,1%, по данным федерального портала «Мир квартир».

По данным портала, особенно сильно «квадрат» недвижимости на «вторичке» в третьем квартале вырос в Перми (+9,7%). Из сибирских городов в лидерах Кемерово (+5,2%) и Новокузнецк (+4,4%). Упали цены, согласно исследованию, лишь в Пензе (–8,8%), Сочи (–1,8%), Ленинградской области (–1,3%) и Краснодаре (–0,8%).

В среднем по всем крупным городам России метр «вторички» стоит 103 055 рублей, и за квартал он подрос на 2,2%.

С начала 2023 года наиболее активный рост квадрата на «вторичке» отмечен в Челябинске (+22,9%). Из сибирских городов в лидерах Новокузнецк (+21,7%) и Кемерово (+16%). Удешевление «квадрата» с января по сентябрь произошло в Сочи (–3,2%), Калининграде (–1,9%), Ленинградской области (–0,8%) и Санкт-Петербурге (–0,7%).

В среднем по всем городам метр «вторички» с начала года подорожал на 7,3%.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев растут требования к загородным домам.