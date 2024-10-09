Эксперты рынка МФО оценили меры «оздоровления рынка»

Реформа рынка МФО

Участники рынка микрофинансирования продолжают адаптироваться к новым реалиям. Регулятор повышает банковские ставки и снова вводит ограничения для участников рынка. Так, с 1 июля 2023 года максимально возможная процентная ставка по микрокредитам снижена с 1% до 0,8% в день. А 30 августа Центробанк на четвертый квартал снизил долю ссуд, предоставленных заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%, до 3%.

Кроме того, с 1 октября 2024 года для МФО начали действовать новые нормы резервирования, которые затронут некоторые виды уже среднесрочных займов на сумму от 30 тысяч рублей на срок от 30 дней и выше (IL).

В Банке России объяснили необходимость введения ограничений тем, что значительная часть долга по необеспеченным потребкредитам приходится на закредитованных граждан. Они ежемесячно отдают на платежи по займам более половины своего дохода и, как следствие, чаще допускают просрочки по кредитам. Количество таких займов влияет на риск возможных потерь.

Чтобы делать займы более доступными для граждан и бизнеса и повысить уровень доверия к этому сектору финансового рынка, Центробанк планирует изменить структуру рынка микрофинансирования в течение ближайших трех лет.

Так, компании, не осуществляющие деятельность по выдаче краткосрочных дорогих микрозаймов, предложено вывести из сегмента микрофинансовых организаций и пересмотреть регулирование займов «до зарплаты». В ЦБ уверены, что это будет способствовать формированию более позитивного отношения населения к этому сектору финансового рынка и исключит негативные практики.

Регулятор предлагает разделить его на три ключевых сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании.

Привлечение заемщиков подорожало

Опрошенные редакцией эксперты отметили, что ужесточение МПЛ способствовали тому, что микрофинансовые организации начали пересматривать свою кредитную политику и сокращать выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Это улучшило качество портфелей кредиторов.

— По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года доля просроченной задолженности NPL 90+ снизилась до 31% (годом ранее ― 34%), что является минимальным уровнем с конца 2021 года. Также продолжается переориентирование рынка на сегмент среднесрочных Installment-займов: на них во втором квартале 2024 года в общем объеме выдачи пришлись 54%, в первом квартале 2024 года ― 49%, в четвертом квартале 2023 года ― 46%. Также в первом квартале 2023-го доля займов с ПДН более 80% в совокупном объеме выдачи составляла 30%, по итогам первого квартала 2024-го она снизилась вдвое, до 15%. Новый виток регулирования в части МПЛ приведет к усилению вышеуказанных тенденций, — приводит данные статистики генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

По словам Константина Шарапова, генерального директора МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм) повышение макропруденциальных лимитов в совокупности с другими действиями регулятора будут помогать «охлаждать» закредитованность заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

— Ужесточение МПЛ приводит к более требовательному подходу в отборе клиентов, что неминуемо ведет к изменению рисковой политики. В целом, это приводит к пересмотру объемов кредитования от классических PDL — «быстрых» займов до зарплаты, в сторону IL — среднесрочных займов на большие суммы. Согласно данным НБКИ, количество выдач сокращается последние месяцы, причина этого, в том числе, изменение МПЛ. В совокупности с новыми МПЛ с 01.10.2024 компаниям необходимо передавать данные о ПДН также в БКИ.- отметил он

Генеральный директор ПАО МФК «Займер» Роман Макаров добавляет, что МФО потребовалось оптимизировать свои затраты и даже начать осваивать смежные сегменты рынка, чтобы компенсировать сокращение маржинальности бизнеса.

— Мы видим сейчас наращивание собственной инфраструктуры вокруг материнских МФК — они покупают банки, недавних конкурентов, страховые компании, учреждают коллекторские агентства. Иными словами, они покупают новые возможности заработать или сэкономить, — говорит эксперт.

По его мнению, одновременное, но неравномерное сокращение МПЛ и для банков, и для МФО послужило стимулом к перетоку на микрофинансовый рынок банковских клиентов. Это мотивировало крупные компании расширять свои продуктовые линейки различными видами среднесрочных займов, в частности POS-займами или виртуальными картами. В результате замещения коротких займов длинными сократилась оборачиваемость средств — прибыль кредиторов уже не растет так быстро.

Гендиректор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Артем Быков также говорит о влиянии МПЛ на маржинальность бизнеса.

— Ограничения разрушают эффективность моделей оценки клиентов, перестают эффективно работать лимитные политики и Risk Based Pricing («модель цены, основанной на риске»). МФО вынуждены отказывать большому количеству повторных клиентов, платящих исправно, это снижает уровень одобрения, а значит, растет стоимость привлечения клиентов, — говорит собеседник редакции.

Эксперт считает, что параллельно с этим у МФО значительно растут операционные и постоянные расходы, стоимость услуг и фонд оплаты труда. К тому же, напоминает он, в некоторых случаях госпошлины выросли на десятки процентов.

Доля отказов растет

Повышение Центробанком МПЛ снижает рост просроченной задолженности, но одновременно у МФО сокращается число одобряемых заявок.

По словам руководителя управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами ООО МФК «Джой Мани» Валерия Нечаева, каждое новое ужесточение показателей МПЛ влечет к снижению уровня одобрения в каждой категории заемщиков.

— Механика процесса достаточно проста: кредиторы вынуждены отказывать тем, у кого уровень долговой нагрузки высок, чтобы соответствовать требованиям по МПЛ. Причем ограничения касаются в том числе повторных заемщиков, даже несмотря на исторически особо лояльное отношение займодавцев к данной категории потребителей, — говорит он.

Собеседник подчеркивает, что МФО вынуждены более тщательно оценивать тех, кто обратился за займом в части уровня их закредитованности.

— При этом кредиторы для сохранения уровня выдач будут в своих маркетинговых стратегиях ориентироваться в том числе на тех клиентов, которые не так активно пользовались кредитами ранее, потому что уровень их долговой нагрузки, очевидно, будет низкий, — добавляет эксперт.

По словам Александра Пустовита, МФО адаптируются к регуляторным и экономическим условиям. Например, в Moneyman число одобрений в сегменте PDL-займов в третьем квартале 2024 года относительно второго квартала 2024 года по новым клиентам снизилось на 2,4 п.п. По повторным клиентам показатель вырос на 3,8 п.п. В сегменте среднесрочных Installment-займов по новым клиентам уровень одобрения снизился на 2,8 п.п., по повторным остался без изменений.

— Кредиторы стремятся повышать качество портфеля для поддержания рентабельности бизнеса. В том числе за счет фокусировки на проверенной повторной клиентской базе и снижения рисков дефолтов по новым клиентам, которые еще не зарекомендовали себя с точки зрения платежеспособности, — отмечает он.

Роман Макаров тоже говорит об увеличении доли отказов по категории новых клиентов с высокой долговой нагрузкой.

— Кредитование их является самым рискованным, в то время как прибыль они не приносят, но создают существенное давление на капитал за счет повышенных резервов, — констатирует эксперт.

Сумма кредитов растет

Средняя сумма кредитов в МФО продолжает расти, несмотря на сокращение выдач кредитов, повышение ключевой ставки, ограничение предельной стоимости кредита и другие регуляторные ограничения.

По словам Константина Шарапова, с начала года размер средней запрашиваемой суммы постепенно увеличивался — это связано и с ужесточением МПЛ, и с общебанковской тенденцией повышения ставок и ужесточения скоринга, вследствие чего происходил переток клиентов в МФО. В 3 квартале размер средней запрашиваемой суммы составлял около 20 000 рублей.

— Средняя запрашиваемая сумма займа будет расти. Например, по нашей статистике, по сравнению с прошлым годом она увеличилась более чем на 20% и в августе этого года составила 12,7 тысячи рублей, — констатирует генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Об увеличении средней запрашиваемой суммы говорит и коммерческий директор МФК «Лайм-Займ» Леонид Дуленков. По его словам, средняя фактически взятая сумма с января по август росла.

— За пять месяцев 2024 года средняя запрашиваемая сумма росла: в мае она составила 34 318 рублей. В последующие три месяца мы наблюдали снижение запрашиваемых сумм: в августе ее средний размер составил 32 589 рублей. Мы связываем это с низким сезоном летом. В августе наблюдается некоторое снижение одобряемой суммы займа по сравнению с июнем и июлем. Также мы наблюдали снижение средней одобренной суммы в марте — это было связано с перестройкой скоринг-модели компании, — уточняет он.

Эксперт добавил, что в ключевом для компании сегменте Installment-займов в течение восьми месяцев наблюдался значительный рост запрашиваемых сумм и средней суммы одобрения.

Александр Пустовит уверен, что средняя запрашиваемая сумма растет под влиянием инфляционного фактора и притока в сектор МФО отказных банковских клиентов, финансовые «аппетиты» которых изначально выше, чем у классических пользователей МФО.

— По нашим оценкам, в сегменте среднесрочных Installment-займов средняя запрашиваемая сумма в январе-августе 2024 года относительно января-августа 2023 года выросла на 54%, до 30 940 рублей с 20 070 рублей, — констатирует он.

При этом готовность кредиторов удовлетворять возросший спрос, утверждает эксперт, существенно отстает по динамике.

— Средняя одобренная сумма в сопоставлении аналогичных периодов выросла только на 17,5% (до 22 290 рублей с 18 960 рублей). Для сравнения: в январе-августе 2022 года показатели средней запрашиваемой и средней одобренной сумм составляли 20 720 рублей и 18 560 рублей соответственно. В разрезе запрашиваемых сумм в зависимости от размеров населенных пунктов, в которых проживают заемщики, можно отметить, что в среднем показатель среди клиентов из поселков и сел выше на 10-15%, чем среди жителей крупных городов, — Отмечает Александ Пустовит.

Роман Макаров также говорит об инфляционной составляющей. По его словам, в «Займере» замечают тенденцию, что повторные клиенты всегда просят меньшие суммы, поскольку они опытнее новых клиентов и лучше знают, как пользоваться микрозаймом, чтобы не допустить образования просроченной задолженности.

— Они запрашивают у компании ровно ту сумму, которая им необходима. Новые же клиенты, по его словам, часто просят бо́льшие суммы, поскольку многие из них пришли в МФО после отказа в банке, где они привыкли к другим лимитам кредитования, — уточняет эксперт.

МФО переходят на среднесрочные IL-займы

Увеличиваются и сроки кредитования. После ограничения размера годовых процентов, участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы «до зарплаты» перестали быть рентабельными.

По словам Андрея Пономарева, развитие сегмента Installment loans становится трендом.

— Этот продукт, в отличие от займов «до зарплаты», более приближен к банковскому потребкредитованию. Как правило, IL-займы выдаются наиболее надежным заемщикам МФО, на более крупные суммы, более длительный срок и по более выгодным ставкам, — говорит эксперт.

Роман Макаров уточняет, что среднесрочные IL-займы становятся приоритетным продуктом для МФО из-за своей меньшей уязвимости перед регулированием.

— Если раньше клиенты брали заем «до зарплаты» на месяц, то сейчас берут займы со средним сроком в четыре месяца. В свою очередь кредиторы также стали чаще предлагать крупные займы с выплатой по графику надежным клиентам, регулируя таким образом их кредитную нагрузку, уберегая их от образования просроченной задолженности и сохраняя в пуле активных заемщиков долгое время, — пояснил он.

Леонид Дуленков тоже говорит о том, что «Лайм-Займ» давно взял вектор на Installment-займы, которые приближены к банковским.

— Последний год мы видим стабильный рост интереса клиентов именно к этому типу займов. Installment-займы занимают основную долю совокупного портфеля компании. В целом это повторяет общий тренд рынка: аудитория банков и микрофинансовых организаций стала практически общей. Многие «банковские» клиенты научились эффективно пользоваться продуктами микрофинансовых организаций и использовать их как дополнительный кошелек, — отметил собеседник.

Заемщики выбирают больше средств по кредиткам

Россияне стали активнее использовать доступные им лимиты по кредитным картам. Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) значительно увеличился.

По словам Андрея Пономарева, в среднем за первые восемь месяцев 2024 года клиенты МФО использовали 71,8% от одобренной им суммы займа. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года выбранный лимит составлял 67,8%, годом ранее — 65,8%.

— Это логичные тенденции, так как при текущей инфляции людям требуется больше денег на поддержание комфортного для себя уровня жизни. Также получать кредиты становится сложнее, поэтому заемщики больше ценят одобренные им суммы и стараются использовать их максимально эффективно, — говорит эксперт.

Роман Макаров отмечает, что в сегменте IL утилизация лимитов по займам выше (95-100%), поскольку данный продукт одобряется в том числе и качественным банковским клиентам.

— В сегменте классических займов доля утилизации одобренного лимита находится на уровне 75-80%. Опытные клиенты МФО считают свои деньги и берут те суммы, которые смогут вернуть. Теперь — особенно: финансовая грамотность населения всегда повышается в периоды экономической нестабильности, — уверен он.

По словам Леонида Дуленкова, в МФК «Лайм-Займ» тоже показатель утилизации лимита в сегменте Installment-займов выше, чем для краткосрочных займов «до зарплаты» (PDL) — 95-99% и 42,8% соответственно.

— Если говорить о среднем значении утилизации лимитов по обоим типам займов, то в августе оно составило 68,1%, — уточняет эксперт.

Заемщики дисциплинируются

При этом Артем Быков отмечает незначительное улучшение платежной дисциплины клиентов.

— Если посмотреть на индекс качества кредитного портфеля одного из бюро кредитных историй, то можно увидеть, что он показывает значительное ухудшение для МФО с 2021 года и незначительные улучшения в 2024 году, — говорит он.

А Андрей Пономарев уверен, что меры Банка России оказывают вполне очевидный эффект на рынок кредитования. По данным регулятора, доля просроченной задолженности в конце второго квартала 2024 года оказалась на 1 п. п. ниже, чем в первом квартале, и на 2,7 п. п. ниже, чем год назад.

— Платежная дисциплина заемщиков улучшается, и это, пожалуй, главный индикатор здоровья рынка, насколько хорошо люди справляются со взятыми на себя финансовыми обязательствами, — резюмирует он.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер», автор: Станислав Целуйкин

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера

Фото Александра Пустовита предоставлено компаний Moneyman. Автор фото: С.А. Емельянов

Фото Леонида Дуленкова предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ», из личного архива компании

Фото Валерия Нечаева предоставлено компанией ООО МФК «Джой Мани», из личного архива спикера

Фото Артёма Быкова предоставлено компаний МФК «МигКредит» (входит в группу Denum), из личного архива компании