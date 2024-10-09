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МФО снижают одобрения новым клиентам

  • 09/10/2024, 11:30

Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman:

МФО снижают одобрения новым клиентам — Средняя запрашиваемая сумма растет под влиянием инфляционного фактора и притока в сектор МФО отказных банковских клиентов, финансовые «аппетиты» которых изначально выше, чем у классических пользователей МФО. Так, по нашим оценкам, в сегменте среднесрочных Installment-займов средняя запрашиваемая сумма в январе-августе 2024 года относительно января-августа 2023 года выросла на 54%, до 30 940 рублей с 20 070 рублей. При этом готовность кредиторов удовлетворять возросший спрос существенно отстает по динамике. Средняя одобренная сумма в сопоставлении аналогичных периодов выросла только на 17,5% (до 22 290 рублей с 18 960 рублей). Для сравнения: в январе-августе 2022 года показатели средней запрашиваемой и средней одобренной сумм составляли 20 720 рублей и 18 560 рублей соответственно. В разрезе запрашиваемых сумм в зависимости от размеров населенных пунктов, в которых проживают заемщики, можно отметить, что в среднем показатель среди клиентов из поселков и сел выше на 10-15%, чем среди жителей крупных городов.

При этом уровень одобрения имеет разнонаправленную динамику в зависимости от новых и повторных клиентов. В сегменте PDL-займов в третьем квартале 2024 года относительно второго квартала 2024 года показатель по новым клиентам снизился на 2,4 п.п. По повторным клиентам он вырос на 3,8 п.п. В сегменте среднесрочных Installment-займов по новым клиентам уровень одобрения снизился на 2,8 п.п., по повторным остался без изменений. Это является следствием адаптации к текущим регуляторным и экономическим реалиям. Кредиторы стремятся повышать качество портфеля для поддержания рентабельности бизнеса. В том числе за счет фокусировки на проверенной повторной клиентской базе и снижения рисков дефолтов по новым клиентам, которые еще не зарекомендовали себя с точки зрения платежеспособности.

Фото предоставлено компаний Moneyman. Автор фото: С.А. Емельянов

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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