Платежная дисциплина заемщиков улучшается — это главный индикатор здоровья рынка

— Меры Банка России оказывают вполне очевидный эффект на рынок кредитования. В частности, по данным регулятора, доля просроченной задолженности в конце второго квартала 2024 года оказалась на 1 п. п. ниже, чем в первом квартале, и на 2,7 п. п. ниже, чем год назад. То есть платежная дисциплина заемщиков улучшается, и это, пожалуй, главный индикатор здоровья рынка, насколько хорошо люди справляются с взятыми на себя финансовыми обязательствами.

Из-за ужесточения МПЛ компании повышают требования к заемщикам. И этот процесс продолжится. С другой стороны, спрос на займы останется на высоком уровне. И средняя запрашиваемая сумма займа будет расти. Например, по нашей статистике, по сравнению с прошлым годом она увеличилась более чем на 20% и в августе этого года составила 12,7 тысячи рублей.

Одновременно растет и утилизация займов. В среднем за первые восемь месяцев 2024 года клиенты МФО использовали 71,8% от одобренной им суммы займа. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года выбранный лимит составлял 67,8%, годом ранее — 65,8%.

Это логичные тенденции, так как при текущей инфляции людям требуется больше денег на поддержание комфортного для себя уровня жизни. Также получать кредиты становится сложнее, поэтому заемщики больше ценят одобренные им суммы и стараются использовать их максимально эффективно.

Еще один тренд ― развитие сегмента Installment loans. В отличие от займов «до зарплаты», этот продукт более приближен к банковскому потребкредитованию. Как правило, IL-займы выдаются наиболее надежным заемщикам МФО, на более крупные суммы, более длительный срок и по более выгодным ставкам.

Фото предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера