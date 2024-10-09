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МФО вынуждены пересматривать свою кредитную политику

  • 09/10/2024, 11:30

Роман Макаров, генеральный директор ПАО МФК «Займер»:

МФО вынуждены пересматривать свою кредитную политикуБанк России ведет планомерную работу по снижению долговой нагрузки населения, и у нас нет сомнений, что результаты этого скоро появятся. Это яркая, позитивная черта нашего регулятора — внедрять нововведения последовательно, после обсуждения с нами, постепенно двигаясь в нужную сторону и давая сектору достаточно времени на подготовку и адаптацию. Поэтому мы видим сейчас только поэтапные изменения. Они точно есть.

Ужесточение МПЛ оказало влияние на сектор, несколько замедлив темпы роста кредитования, если оценивать именно количественный аспект. Это следствие переориентации выдач компаний с классических PDL-займов на более «длинные» IL-займы, так как займы с выплатой по графику позволяют сдерживать кредитную нагрузку заемщика за счет меньшего ежемесячного платежа. Также снижение МПЛ заставило компании в целом пересмотреть свою кредитную политику, увеличив уровень отказов новым клиентам с высокой закредитованностью. По кредитованию этой категории клиентов риски всегда максимальные.

Вследствие замещения коротких займов длинными сократилась оборачиваемость средств — прибыль кредиторов уже не растет так быстро. Поэтому от МФО потребовалось оптимизировать свои затраты и даже начать осваивать смежные сегменты рынка, чтобы компенсировать сокращение маржинальности бизнеса. Так, мы видим сейчас наращивание собственной инфраструктуры вокруг материнских МФК: они покупают банки, недавних конкурентов, страховые компании, учреждают коллекторские агентства. Иными словами, они покупают новые возможности заработать или сэкономить.

Вместе с тем одновременное, но неравномерное сокращение МПЛ и для банков, и для МФО послужило стимулом к перетоку на микрофинансовый рынок банковских клиентов. Они во многих случаях отличаются более высоким кредитным качеством по сравнению со средним заемщиком МФО. Это мотивировало крупные компании расширять свои продуктовые линейки различными видами среднесрочных займов, в частности POS-займами или виртуальными картами, как в случае с «Займером». Мы готовы предложить эти продукты новой категории вчерашних банковских клиентов.

Фото предоставлено компанией МФК «Займер», автор: Станислав Целуйкин

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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