Больше всего МПЛ бьет по среднесрочным потребзаймам

— На статистику закредитованности нельзя смотреть в разрезе количества активных кредитных договоров на клиента. Так как заемщики с высокой долговой нагрузкой по-прежнему нуждаются в деньгах, но теперь не могут получить нужную сумму в одном месте, потому что наибольшее влияние МПЛ оказывает на среднесрочные потребительские займы (installment loans), они вынуждены брать несколько займов на меньшие суммы и с более высокой ставкой в разных местах. Таким образом их общая долговая нагрузка может не снижаться или даже расти.

Одновременно регуляторика приводит к тому, что заемщикам с более низкой долговой нагрузкой банки и МФО вынуждены предлагать большие суммы займов, стремясь компенсировать выпадающую выручку. Это значит, что долговая нагрузка снижается либо не растет по тем заемщикам, у кого она была высокой, и увеличивается по тем, у кого она была низкой.

Не стоит забывать и про инфляцию, которая также оказывает влияние на размер запрашиваемого кредита и, как следствие, на уровень долговой нагрузки заемщика.

Фото предоставлено компаний МФК «МигКредит» (входит в группу Denum), из личного архива компании