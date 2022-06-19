Эксперты увидели, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы

В апреле-мае 2022 года продажи товаров для ремонта и стройматериалов в целом по России выросли на Авито на 22% по сравнению с прошлым годом. В первой половине июня тренд продолжился — рост продаж по сравнению с весной составил 35%. В Новосибирске в этом году товары для ремонта и строительства стали покупать на 28% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впервые за два года популярные категории материалов начали дешеветь. Сильнее всего на Авито за год снизилась стоимость товаров для строительства стен — на 36%. Цены на товары для кровли и водостока снизились на 21%, на пиломатериалы и общестроительные материалы (кирпич, плитка, блоки), а также крепеж — на 19 и 16% соответственно.

В категории пиломатериалов в июне сильнее всего подешевели брусок и оцилиндрованное бревно — на 46 и 39%. В сыпучих материалах цена снизилась на гравий (-44%). щебеночно-песчаную смесь (-54%) и торф (-25%). Сильнее всего за год на Авито выросли продажи листовых материалов (75%) и строительных смесей (62%)

— Весной и летом мы наблюдаем всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому способствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также а также переориентация трат — с путешествий на обустройство своих загородных участков. Продажи стройматериалов и товаров для ремонта с прошлого года выросли на 22%. При этом пользователи Авито чаще всего покупают инструменты, которые составляют 21% от общего числа продаж всех товаров категории, а также популярностью пользуются пиломатериалы с общей долей 9%, —комментирует руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито Илья Адамский.

Число покупок дверей в апреле-мае в Новосибирске выросло на 7%, покупка товара обойдется в среднем в 8 700 рублей. Продажи окон и материалов для балконов в городе выросли на 34%, их средняя стоимость составила 3 500 рублей. Инструменты новосибирцы приобретали на 50% больше, чем в прошлом году, а их покупка обойдется в среднем в 9 730 рублей. Крепежные элементы новосибирцы покупали на 96% чаще, средняя стоимость товара составила 580 рублей. Продажи электрики в городе выросли на 38%, покупка материалов обойдется в среднем в 1 780 рублей. Число покупок листовых материалов в регионе за год выросло в 2,5 раза, приобрести их можно в среднем за 1 490 рублей. Продажи товаров для отделки в городе выросли на 44%, их средняя стоимость составила 1 310 рублей. Строительные смеси приобретали на 4% чаще, покупка товара обойдется в среднем в 830 рублей. Лаки и краски новосибирцы покупали на 55% чаще, а товары для изоляции — на 17% больше. Средняя стоимость материалов в городе составила 920 рублей и 1 020 рублей соответственно. Продажи товаров для строительства стен выросли на 14%, их покупка обойдется в среднем в 2 570 рублей. Доски и брус в Новосибирске приобретали в 2,9 раза и на 74% чаще соответственно.

Ранее редакция рассказывала удается ли новосибирским подрядчикам проиндексировать договоры на капремонт многоквартирных домов.