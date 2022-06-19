«Россети Сибирь» инвестируют в модернизацию сетей 9 млрд рублей

В 2022 году инвестпрограмма «Россети Сибирь» для 9 регионов присутствия запланирована в объёме 9 миллиардов рублей. Большая часть этих средств направлена на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, существенная часть идёт на льготное технологическое присоединение потребителей. Об этом генеральный директор энергохолдинга «Россети Сибирь» Павел Акилин сообщил на встрече с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Павел Акилин отметил: для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей важна совместная с региональными органами власти работа по подготовке целевых программ модернизации и повышения надежности электрооборудования, с возможным привлечением средств из федерального бюджета.

Среди других тем встречи — цифровизация электросетевого комплекса, в том числе внедрение импортозамещающих технологий автоматизации на генерирующих объектах и сетевом хозяйстве. Также Анатолий Серышев и Павел Акилин рассмотрели вопросы развития электротранспортной инфраструктуры. Как было отмечено, в ближайшее время компания «Россети Сибирь» планирует установку новых зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия, что простимулирует рост числа электротранспорта и положительно скажется на экологии сибирских мегаполисов — сейчас в регионах Сибири энергокомпанией установлены 22 электрозарядные станции, до конца года их число планируется увеличить до 88.

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