Рекламодателям

«Россети Сибирь» инвестируют в модернизацию сетей 9 млрд рублей

  • 19/06/2022, 14:49
новости Новосибирска
А также в 4 раза увеличат сеть зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия.

В 2022 году инвестпрограмма «Россети Сибирь» для 9 регионов присутствия запланирована в объёме 9 миллиардов рублей. Большая часть этих средств направлена на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, существенная часть идёт на льготное технологическое присоединение потребителей. Об этом генеральный директор энергохолдинга «Россети Сибирь» Павел Акилин сообщил на встрече с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Павел Акилин отметил: для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей важна совместная с региональными органами власти работа по подготовке целевых программ модернизации и повышения надежности электрооборудования, с возможным привлечением средств из федерального бюджета.

Среди других тем встречи — цифровизация электросетевого комплекса, в том числе внедрение импортозамещающих технологий автоматизации на генерирующих объектах и сетевом хозяйстве. Также Анатолий Серышев и Павел Акилин рассмотрели вопросы развития электротранспортной инфраструктуры. Как было отмечено, в ближайшее время компания «Россети Сибирь» планирует установку новых зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия, что простимулирует рост числа электротранспорта и положительно скажется на экологии сибирских мегаполисов — сейчас в регионах Сибири энергокомпанией установлены 22 электрозарядные станции, до конца года их число планируется увеличить до 88.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский предприниматель продал «солнечный» бизнес в России. 

Фото Информационного центра Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

330

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : инвестиции бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

Она заменит мясные продукты без дефицита для организма человека необходимых питательных веществ.
Читать статью >>
новости Иркутска

На берегу Байкала появятся глэмпинги

На сегодняшний день это одно из самых экологичных решений для создания инфраструктуры по приему туристов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ПЛП построят дата-центр

На первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске создается завод по производству органических удобрений

В качестве сырья на предприятии будут использоваться органические отходы птицефабрик.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Эксперту-дорожнику за взятки дали условный срок

19/06/2022, 15:54

Эксперты увидели, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы

19/06/2022, 12:04

Предприниматели пошли в налоговую за отсрочками

19/06/2022, 10:00

Срок ввода в эксплуатацию путепровода в Карасуке сдвигается на год

18/06/2022, 16:00
Популярное

Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

17/06/2022, 17:07

Власти поддержат алкогольное производство в России

17/06/2022, 16:17

Все, что нужно знать о причинах рака

17/06/2022, 15:04

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

17/06/2022, 15:05

ВТБ запустит цифровой банк в Telegram

17/06/2022, 14:12

Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

17/06/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска