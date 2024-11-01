Экспорт подсолнечного масла из Сибири увеличился вдвое

За 10 месяцев Западно-Сибирская железная дорога увеличила экспортную отправку подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
— В январе – октябре погрузка подсолнечного масла в контейнерах на станциях Западно-Сибирской железной дороги в международном сообщении составила 119 тысяч тонн, —пояснили в пресс-службе. — Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подсолнечное масло уходит на экспорт из всех регионов Сибири, где проходит магистраль. Большую часть продукции отправляют со станций Клещиха, Иня-Восточная, Новосибирск-Восточный, Сеятель и Чик в Новосибирской области.
Основные направления экспорта — Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Туркмения.
Напомним, в прошлом году география поставок растительного масла по железной дороге расширилась. Новосибирская область начала отправлять продукцию во Вьетнам. Тогда в Азию увезли 13,397 тонн экспортного груза. Транспортировка осуществлялась сначала железнодорожным, а потом морским путем.
Ранее редакция сообщала о том, что растительное масло из рапса начал производить завод под Новосибирском.
Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
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