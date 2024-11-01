Автобус и иномарка столкнулись под Новосибирском

Ночью 1 ноября на трассе К-19 «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», которая проходит через Новосибирский район, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 1:25 произошло ДТП. 43-летний водитель автобуса Ford, который следовал по маршруту №7851 «Новосибирск – Новокузнецк», столкнулся с автомобилем JAC, которым управлял 34-летний мужчина.
В момент столкновения в салоне автомобиля Ford находилось шесть человек. В результате аварии травмы получили двое мужчин. Они были доставлены в больницу в состоянии, которое оценивалось как различное по степени тяжести.
— На месте происшествия работал наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в пресс-службе ГАИ.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер на иномарке погиб, влетев в КАМАЗ, под Новосибирском.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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