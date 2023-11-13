Экстрасенса, совершившего неудачный приворот, оставили под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей 32-летнего экстрасенса без гражданства Дмитрия Пащенко. Назначена дата рассмотрения дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

― Заключен под стражу на период рассмотрения уголовного дела в суде. Но не более, чем на 6 месяцев, ― рассказали в ведомстве.

Заседание назначено на 23 ноября.

По версии следствия, Пащенко путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания экстрасенсорных услуг по нормализации семейных отношений, завладел денежными средствами в сумме около 5 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшей, а также похитил драгоценности на сумму 30 тысяч рублей.

В ходе следствия у обвиняемого изъято имущество на сумму более 700 тыс. рублей. Пащенко грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Экстрасенсу», совершившему не удачный приворот, утвердили обвинительное заключение в Новосибирске.