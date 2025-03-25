Энергетические напитки запретят продавать в соцобъектах Новосибирской области

В Минпромторге Новосибирской области разработан законопроект, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в школах, медицинских, спортивных и культурных учреждениях. Он одобрен правительством области и будет внесен на рассмотрение депутатов регионального парламента.

— Запрет необходим для предотвращения негативных последствий употребления таких напитков, формирования здорового образа жизни новосибирцев и профилактики употребления безалкогольной тонизирующей (энергетической) продукции среди несовершеннолетних, — отметил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

По оценкам аналитиков BusinesStat, за 2020-2024 годы продажи энергетических напитков в России увеличились в 2,2 раза: с 626 до 1 357 млн л. Энергетики, повышающие работоспособность, особенно популярны среди молодежи как элемент субкультуры, отмечали эксперты компании.

Напомним, руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина ранее отмечала, что новые ограничения будут спокойно восприняты как обществом, так и предпринимательским сообществом.

— Повлияет ли это на объем продаж? Несмотря на то, что эта категория растущая и данный продукт пользуется все большей популярностью, не думаю, что это существенно повлияет на общий процент продаж. Конечно, какое-то процентное падение произойдет, но показатель едва ли будет значительным. Да и общество отреагирует спокойно. Что мы делаем, если в одном магазине нет нужной продукции? Просто идем в другой магазин. Если же рассуждать с общечеловеческой точки зрения, то данную меру поддерживаю. Если моя дочь не сможет купить энергетик и заменит его свежевыжатым соком, то я буду только рада, — подчеркнула Гаранина.

Напомним, с 1 марта в России вступил федеральный закон №304-ФЗ, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним. Регионам дано право ограничивать продажу таких напитков в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, а также на время проведения физкультурных, спортивных мероприятий и соревнований.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет доля фальсификата в натуральных прохладительных напитках.