Подрядчика для строительства нового здания Технопарка ищут в Новосибирске

АО «Академпарк» объявил торги по выбору подрядчика для строительства первого здания «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б»). Стартовая цена контракта — 2,5 млрд рублей. Объект высотой 13 этажей (один подземный) будет возводиться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027». Срок исполнения контракта – 643 дня с момента подписания документов.

Судя по тендерной документации, застройка планируется в квартале улиц Николаева, Инженерная, Академика Будкера. Этот проект гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод презентовал на инвестсовете области еще в 2021 году. В частности, он отмечал, что на площадке планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

На сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположено больше 120 тысяч квадратных метров недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка.

На площадках в поселке Ложок Барышевского сельсовета, «Трапеции» и участке на Будкера возводится еще около 100 тысяч кв метров. В основном речь идет о промышленных активах. В декабре 2024 на инвестсовете Верховод представил проект создания Многофункционального комплекса с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой. Отмечалось, что высота здания может составить 32 этажа.

По итогам 2024 года выручка 334 компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка увеличилась на 9% и достигла 60 млрд рублей. В кластерах работает свыше 9 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский Академпарк увеличивает площадь объектов для резидентов почти в два раза.