Ритуальных агентов в Новосибирске подозревают в незаконном вывозе тел

С января 2025 года в Новосибирске участились случаи, когда тела ушедших из жизни горожан увозят частные ритуальные компании, которые уговорами заставляют родственников сразу подписать договор на ритуальные услуги и включают в него существенные суммы за услугу перевозки. Об этом заявила пресс-служба АО «ИМИ».

В компании заявили, что в Первомайском районе за два месяца 2025 года количество звонков на вывоз тел умерших составило 68, а количество отказов от услуг муниципалитета — 25. Генеральный директор АО «ИМИ» Дмитрий Зверев считает, что таких случаев по городу Новосибирску очень много, и предполагает, что подобные факты говорят об утечке персональных данных умершего и его родственников в пользу «черных» ритуальных агентов от экстренных служб, в том числе и скорой помощи.

Новосибирцы, опрошенные сотрудниками ИМИ, говорили, что им поступали звонки от компании «Сиб-ритуал», сотрудников ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ», а также ФСБ.

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг. На конкурс заявились две компании. В итоге контракт был подписан с АО «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнить контракт планировалось до 31 декабря 2024 года. Однако он был расторгнут по соглашению сторон 29 января 2025 года. Поставщик исполнил контракт на 2,45 млн рублей. В документах закупки подчеркивается, что по факту расторжения заказчик и подрядчик не имеют претензий друг к другу.

Причины расторжения контракта в департаменте инвестиций не прокомментировали. Но в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в течении 2025 года департаментом планируется заключение новых муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска.

— В текущем году на указанное мероприятие доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 7 млн рублей. Ориентировочное количество предоставляемых услуг — 6000, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Судя по сайту закупок, мэрия объявляла в декабре 2024 года второй конкурс. Начальная цена составляла 3,5 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен был транспортировать 1500 тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска. Победителем также стала компания «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнять договор компания должна с 1 января по 31 мая 2025 года.

Итоги третьего тендера, объявленного в середине марта, еще не опубликованы. Подрядчик должен за 3,3 млн перевезти 1186 тел. На торги подана только одна заявка.

В октябре 2024 года вопрос о «здоровой конкуренции на похоронном рынке Новосибирска» поднимал председатель попечительского Совета фонда «Свои» Сергей Проничев.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское, Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Ранее редакция сообщала о том, что ИМИ обвиняет судмедэкспертизу в нанесении репутационного и материального ущерба.