Рекламодателям

Ритуальных агентов в Новосибирске подозревают в незаконном вывозе тел

  • 24/03/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Ритуальных агентов в Новосибирске обвиняют в незаконном вывозе тел
Подрядчик муниципалитета заявил об утечке персональных данных умерших жителей города и их родственников

С января 2025 года в Новосибирске участились случаи, когда тела ушедших из жизни горожан увозят частные ритуальные компании, которые уговорами заставляют родственников сразу подписать договор на ритуальные услуги и включают в него существенные суммы за услугу перевозки. Об этом заявила пресс-служба АО «ИМИ».

В компании заявили, что в Первомайском районе за два месяца 2025 года количество звонков на вывоз тел умерших составило 68, а количество отказов от услуг муниципалитета  —  25. Генеральный директор АО «ИМИ» Дмитрий Зверев считает, что таких случаев по городу Новосибирску очень много, и предполагает, что подобные факты говорят об утечке персональных данных умершего и его родственников в пользу «черных» ритуальных агентов от экстренных служб, в том числе и скорой помощи.

Новосибирцы, опрошенные сотрудниками ИМИ, говорили, что им поступали звонки от компании «Сиб-ритуал», сотрудников ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ», а также ФСБ.

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг. На конкурс заявились две компании. В итоге контракт был подписан с АО «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнить контракт планировалось до 31 декабря 2024 года. Однако он был расторгнут по соглашению сторон 29 января 2025 года. Поставщик исполнил контракт на 2,45 млн рублей. В документах закупки подчеркивается, что по факту расторжения заказчик и подрядчик не имеют претензий друг к другу.

Причины расторжения контракта в департаменте инвестиций не прокомментировали. Но в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в течении 2025 года департаментом планируется заключение новых муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска.

— В текущем году на указанное мероприятие доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 7 млн рублей. Ориентировочное количество предоставляемых услуг — 6000, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Судя по сайту закупок, мэрия объявляла в декабре 2024 года второй конкурс. Начальная цена составляла 3,5 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен был транспортировать 1500 тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска. Победителем также стала компания «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнять договор компания должна с 1 января по 31 мая 2025 года.

Итоги третьего тендера, объявленного в середине марта, еще не опубликованы. Подрядчик должен за 3,3 млн перевезти 1186 тел. На торги подана только одна заявка.

В октябре 2024 года вопрос о «здоровой конкуренции на похоронном рынке Новосибирска» поднимал председатель попечительского Совета фонда «Свои» Сергей Проничев.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское, Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Ранее редакция сообщала о том, что ИМИ обвиняет судмедэкспертизу в нанесении репутационного и материального ущерба. 

Фото freepik, автор: freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети.

8

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : черные агенты ритуальные услуги


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Кузнецов, новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор

Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами

Новосибирского бизнесмена один такой проект довел до уголовного дела
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ритуальных агентов в Новосибирске подозревают в незаконном вывозе тел
24/03/25 19:30
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске единицы компаний обладают высокой корпоративной культурой
24/03/25 19:00
Бизнес ПроБизнес
Новосибирский эпидемиолог рассказал, когда в регионе проснутся клещи
24/03/25 18:30
Общество
Новосибирцы пожаловались губернатору на новый «Хилокский треугольник»
24/03/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Госдума отклонила проект экзамена для мигрантов в такси
24/03/25 16:30
Общество
Антенну для борьбы с БПЛА создают в Новосибирске
24/03/25 16:00
Наука
Налог на прибыль не оправдывает надежды бюджета Новосибирской области
24/03/25 15:00
Бизнес Власть Финансы
Мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
24/03/25 14:50
Финансы
Фестивали, выставки, концерты: главные культурные события 2025 в НСО
24/03/25 14:25
Власть
Новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей
24/03/25 14:00
Право&Порядок
В Новосибирской области талые воды затопили 18 участков и дом
24/03/25 13:30
Общество
Набор первоклассников в Новосибирске в этом году сократится до 20 тысяч
24/03/25 13:00
Власть Образование Общество
Новосибирцам рассказали, стоит ли покупать путевки в охваченную протестами страну
24/03/25 12:30
Общество
Первая в стране: сибирский предприниматель зарегистрировала бизнес в банковском приложении
24/03/25 12:10
Бизнес
Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами
24/03/25 11:30
Бизнес
В Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса
24/03/25 11:00
Власть Город
Генеральную схему развития новосибирского метро изменят за 205 млн рублей
24/03/25 10:30
Город Транспорт
Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров
24/03/25 9:07
Бизнес
Дороги Новосибирской области заливает из-за паводка
24/03/25 8:29
Общество
Новосибирские ученые доказали противораковые свойства брокколи
23/03/25 18:00
Наука
Популярное
Полчищами крыс обеспокоены жители МКД в Новосибирске
24/03/25 17:15
Орнитолог Яновский объяснил загадку яиц с двойным желтком
24/03/25 12:00
Число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое
21/03/25 18:30
Мастер кукол из Новосибирска зарабатывает больше 150 тысяч рублей
21/03/25 17:30
Каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске
20/03/25 19:00
Диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска
20/03/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»
24/03/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска